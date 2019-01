Queen ist eine musikalische Legende, die bis heute gefeiert wird. Sogar im Kloster steckt der Rhythmus von "We Will Rock You" die Ordensschwestern an.

Wer sich vorstellt, dass es in Klöstern immer nur sehr leise und beherrscht zugeht, der sollte sich unbedingt dieses Video ansehen, das gerade im Internet viral geht. Zu sehen ist ein Essraum, in dem etwa 25 Ordensfrauen eine Mahlzeit einnehmen.

Zu hören ist dazu nicht etwa geistliche Musik, sondern der Queen-Klassiker "We Will Rock You". Einige der Nonnen schlagen den Takt auf den bereits abgeräumten Tischen, andere tanzen und "singen". Die Stimmung ist ausgelassen.

Schließlich kommt die Stelle mit dem legendären Gitarren-Solo, zu dem eine der Nonnen einen Luftgitarren-Auftritt hinlegt, der Brian May stolz machen würde. Inzwischen haben fast sieben Millionen Menschen den zweiminütigen Amateur-Videoclip angesehen, der am Samstag auf einer italienischen Spaß-Facebook-Seite veröffentlicht wurde.

Selbst die italienische Tageszeitung "La Repubblica" berichtete über den Clip, der inzwischen auch auf einer Fan-Seite für den 1991 verstorbenen Queen-Leadsänger Freddie Mercury gepostet wurde. Dabei ist vollkommen unklar, woher das offenbar mit einem Smartphone aufgenommene Video stammt. Viele der User, die darunter kommentierten, waren begeistert und spielten oft auf "Sister Act – Eine himmlische Karriere" an. In der Kult-Filmkomödie aus den 1990er-Jahren geht es ebenfalls um rockende Nonnen.

Einige Kommentatoren beklagten, dass die Nonnen, die sie kennen, nicht so cool seien. Andere spielten mit den Gedanken, ins Kloster zu gehen. Offenbar hätten die Nonnen deutlich mehr Spaß, als man hätte denken können.