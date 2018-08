Panorama

Unglück im Europapark Rust: Schwebebahnen krachen ineinander

Im Europapark Rust sind zwei Züge der Schwebebahn zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, wurden dabei zwei Menschen leicht verletzt. Am Morgen war eine voll besetzte Bahn des "Europa-Park Express" auf eine leere Bahn gefahren. Warum das passierte, ist noch nicht geklärt. Eine Mitfahrerin und der Lokführer wurden leicht verletzt. Der Mann erlitt dem Polizeisprecher zufolge einen Schock. Zur Höhe des Sachschadens gab es zunächst keine Angaben.

Der Vorfall in mehreren Metern Höhe sei glimpflich ausgegangen. Die Feuerwehr half den Besuchern beim Aussteigen. "Der Zwischenfall hat keine Auswirkungen auf den Betrieb", sagte ein Sprecher des Parks in der Nähe von Freiburg. Der Verkehr der Schwebebahn, die Besucher durch den Freizeitpark fährt, soll voraussichtlich am Nachmittag wieder aufgenommen werden.

Erst Ende Mai hatte es einen Großbrand im Europa-Park gegeben, bei dem auch das Fahrgeschäft "Piraten in Batavia" abgebrannt war. Insgesamt entstand ein Schaden im zweistelligen Millionenbereich. Ursache war wohl ein technischer Defekt. Der Europapark Rust ist nach eigenen Angaben Deutschlands größter Freizeitpark und zog im vergangenen Jahr 5,6 Millionen Besucher an. Das Fachblatt "Amusement Today" zeichnete ihn in den vergangenen vier Jahren als "besten Freizeitpark" weltweit aus.

Quelle: n-tv.de