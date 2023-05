Erst vor wenigen Wochen lässt Ole Plogstedt ein Van-Gogh-Kunstwerk mit Kartoffelbrei beschmeißen. Das Gemälde war zwar nur ein Nachdruck, mit der Aktion zeigt der TV-Koch aber seine Solidarität mit der Letzen Generation. Jetzt protestiert er gemeinsam mit den Klimaaktivisten in Hamburg.

Der TV-Koch Ole Plogstedt ("Fast Food Duell") hat sich am Hamburger Michel einer Aktion der Klimagruppe Letzte Generation angeschlossen. "Ich möchte mich gerne an den Protesten beteiligen", sagte Plogstedt. "Wir fahren gerade die Welt an die Wand und die Politik hat halt einfach nicht ausreichende Maßnahmen, dass wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen. Ziviler Ungehorsam ist das Mittel, was jetzt eigentlich noch bleibt."

Weiter führte der TV-Koch aus: "Alle finden die Aktionen der Letzten Generation problematisch und zerreißen sich darüber das Maul. Auf der anderen Seite sagen sie alle, die Ziele seien ja edel, die Ziele seien ja richtig." Die Bedrohung sei so massiv, "dass es schon meine Kinder und meine Kindeskinder massiv betreffen wird", so der 55-Jährige, der sich über die große Polizeipräsenz wunderte. "Es geht auch um das Leben der Kinder dieser Polizisten und das Leben der Kinder der Politiker", sagte Plogstedt.

Die Gruppe Letzte Generation hatte geplant, den Feierabendverkehr auf der Ludwig-Erhard-Straße in Hamburgs Innenstadt mit einem sogenannten Bummelmarsch zu stören. Die Polizei verhinderte dies jedoch und löste die Aktion auf - weil diese nicht bei der Versammlungsbehörde angemeldet worden war und es keinen Versammlungsleiter gab.

"Feuer frei mit Kartoffelbrei"

Mit Kartoffelbrei für den Klimaschutz. (Foto: picture alliance/dpa)

Bereits vor zwei Wochen Plogstedt mit einer Klimaaktion für Aufsehen gesorgt. Besucher durften im FC-St.-Pauli-Museum im Rahmen der Langen Nacht der Museen in Hamburg Kartoffelbrei auf einen Nachdruck des Gemäldes "Fünfzehn Sonnenblumen" von Vincent van Gogh werfen - unter dem Motto "Feuer frei mit Kartoffelbrei". Damit spielte Plogstedt auf die Aktion der Letzten Generation in London letzten Oktober an, bei der zwei junge Menschen das Original der "Sonnenblumen" mit Tomatensuppe überschütteten.

Plogstedt befürwortet die Attacken auf Kunstwerke, wie sie die Klimaaktivisten immer wieder verüben. "Ich finde die Aktionen der Letzten Generation in den Museen treffend", sagte er schon damals. Es sei "angesichts der dramatischen Folgen durch die Klimakatastrophe nicht völlig unverhältnismäßig, sich an einem leicht abwaschbaren 'Schaden' an einem durch eine Glasscheibe geschützten Gemälde abzuarbeiten".