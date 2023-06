Ein Tauchausflug vor der Küste Ägypten wird für eine Reisegruppe aus Großbritannien zu einem Horrortrip. Während einer Besprechung vor dem Tauchgang bricht auf dem Schiff ein Feuer aus. Drei Touristen werden noch vermisst.

An der ägyptischen Küste vor der Stadt Marsa Alam steht eine Taucher-Jacht in Flammen. Drei britische Touristen werden noch vermisst. "Heute um 6.30 Uhr hat die 'Hurricane' in Elphinstone während der Besprechung vor dem Tauchgang Feuer gefangen", sagte ein Sprecher vom ägyptischen Reiseveranstalter "Tornado Marine Fleet" RTL. Die "Hurricane" ist eines von mehreren Schiffen, die von der "Tornado Marine Fleet" betrieben werden. Auf mehreren Videos im Netz ist zu sehen, dass das Heck des Schiffes fast vollständig in Flammen gehüllt war.

"Von den 15 Passagieren werden drei Briten vermisst", so der Sprecher. "Die anderen zwölf Passagiere, zwei Guides und zwölf Besatzungsmitglieder sind mit einem anderen Boot an Land gebracht worden." Das Boot werde nun unter Aufsicht der Behörden in den Hafen zurückgebracht. "Die Suche nach den drei vermissten Passagieren läuft."

Die örtliche Behörde teilte mit, erste Untersuchungen hätten einen elektrischen Kurzschluss im Maschinenraum ergeben, während die Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen habe. Das ägyptische und britische Außenministerium seien wegen des Vorfalls in Kontakt. "Nach einem Vorfall an Bord eines Tauchbootes in der Nähe von Marsa Alam stehen wir in Kontakt mit den örtlichen Behörden und unterstützen die betroffenen britischen Staatsangehörigen", teilte ein Ministeriumssprecher mit.

Das Rote Meer ist ein beliebter Ort für Tauchausflüge, darunter auch das Elphinstone-Riff. Der beliebte Tauch-Spot bietet Touristen die Chance, große Fische und auch Haie beobachten zu können. Das Schiff befand sich seit Dienstag auf einer Kreuzfahrt und sollte am Sonntag zurückkehren.