Gewalttat in Glinde bei Hamburg Vater soll zwei Kinder erschossen haben

Am späten Abend des zweiten Weihnachtsfeiertages fallen in einem Einfamilienhaus in Glinde nahe Hamburg mehrere Schüsse. Drei Menschen sterben: zwei Kinder im Alter von 11 und 13 Jahren sowie ein 44-jähriger Mann. Eine Frau wird zudem schwer verletzt und muss im Krankenhaus behandelt werden. Sie alle erlitten Schussverletzungen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Ermittelt wird wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts.

Den Beamten zufolge handelt es sich um eine Familie. Täter soll laut Medienberichten der Ehemann sein. Die Beamten fanden ihn leblos in dem Haus auf. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb er noch am Einsatzort. Der Mann soll sich den Berichten zufolge im Anschluss an die Tat selbst erschossen haben.

Polizei und Staatsanwaltschaft wollten sich bislang nicht dazu äußern, wer die Schüsse abgefeuert hat und ob es sich bei dem 44-Jährigen um den leiblichen Vater der Kinder handelt. Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass der Vorfall einen familiären Hintergrund habe, erklärten die Ermittler. Ein konkretes Motiv nannten sie zunächst nicht.

Nach Informationen von 24hamburg.de war die Einsatzadresse den Rettungskräften bereits aus vorherigen Einsätzen bekannt. Dabei soll es sich hauptsächlich um häusliche Gewalt gegenüber der Frau gehandelt haben. Ein Nachbar, der direkt neben dem Haus der Familie wohnt, sagte dem Nachrichtenportal: "Es gab verschiedene Vorfälle bei denen. Er ist ein aufbrausender Typ." Passanten und Anwohner zeigten sich tief schockiert über die brutale Tat.