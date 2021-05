Nach den zuletzt heißen Tagen steht auch dem Osten ein regelrechter Wettersturz bevor. Der Kurz-Sommer ist schon wieder vorbei. Es wird wieder kühler und wechselhafter, wie ntv Meteorologe Björn Alexander weiß.

ntv.de: Mit Mamertus erleben wir heute den ersten Tag der Eisheiligen. Aber mit Eis hat das Wetter beispielsweise in Berlin noch nichts zu tun. Kommt das dicke Ende noch?

Björn Alexander: In Anbetracht des Ausgangsniveaus von zum Beispiel den über 30 Grad Celsius gestern rund um Potsdam und Berlin ist das Ausgangsniveau recht hoch. Und insofern fällt es dem bevorstehenden Wetterwechsel auch leicht, einen Absturz hinzubekommen. Bis zurück in die Eiszeit katapultiert uns der zwar nicht. Aber für das Auflodern des Sommers ist es doch schon ein herber Rückschlag.

Stichwort: Wetterwechsel. Auf welche Gefahren müssen wir uns jetzt einstellen?

Zum Nachmittag bis in den Abend hinein drohen in der Osthälfte zum Teil kräftige Gewitter mit der Gefahr von Starkregen, Hagel und Sturmböen. Und auch in der Nacht fällt im Südosten zum Teil ergiebiger Regen, während im Osten noch länger die Blitze zucken und das Sommerintermezzo vollends beenden.

Wie waren denn die höchsten Temperaturen beim "Sommerintermezzo"?

Am Sonntag, dem Muttertag, lag der Hotspot insbesondere im Südwesten unseres Landes mit den bisher höchsten Temperaturen des Jahres 2021. Nämlich in Waghäusel-Kirrlach in Baden-Württemberg mit 31,3 Grad. Dann folgt in einigen Landesteilen zugleich die wärmste Nacht des Jahres mit den ersten tropischen Temperaturen.

Eine tropische Nacht?

Korrekt. Also mit Tiefstwerten nicht unter 20 Grad. Im Vergleich zur ersten Hitze war diese sogenannte Tropennacht sogar außergewöhnlich früh. Vor allem im Norden unseres Landes. So wurde es in Hamburg-Neuwiedenthal nicht kälter als 20,1 Grad. Letztmalig vergleichbar warm war es in der Nacht zum 14. Mai 1969 mit 19,7 Grad an einer Hamburger Wetterstation. Und auch im Westen erlebten viele von uns den Wochenstart mit tropischen Temperaturen. Am wärmsten blieb es in Marl in NRW mit einem Tiefstwert von 20,7 Grad.

Wo war es am Montag tagsüber am heißesten?

Am Montag zog ja von Westen bereits die Kaltfront von Tief "Hubertus" herein, so dass sich der Hitzepol ostwärts verlagerte und es einige Orte auf die 30 Grad und mehr brachten. Zum Beispiel Bestensee mit 30,8 Grad, Potsdam mit 30,7 Grad oder Guteborn/Lausitz ebenfalls mit 30,7 Grad - alles in der Region Berlin-Brandenburg. Genauso warm war es auch in Teilen Bayerns, wie in Piding mit 30,7 Grad.

Björn Alexander

Nach dem großen Knall mit Gewittern: Mit welchen Temperaturen geht es bei uns an Christi Himmelfahrt weiter?

Wir liegen insgesamt leider eher leicht unterm Durchschnittsniveau für die Jahreszeit. Ausgerechnet zum Vater- oder Herrentag, also an Christi Himmelfahrt, mit dem Tiefpunkt der Wetterwoche bei 10 Grad am dauergrauen Erzgebirge und 17 Grad im Nordwesten. Hier stehen die Chancen außerdem am besten, dass es überwiegend trocken und zeitweise sonnig bleibt. Ansonsten gestaltet sich der Donnerstag alles in allem eher wechselhaft.

Was erwartet uns anschließend?

Tendenziell bleibt es durchwachsen mit einigen freundlichen Anteilen. Aber auch weitere Schauer, teils begleitet von Gewittern werden uns am langen Wochenende begleiten. Blitz und Donner sind übrigens besonders am Freitag im Südwesten drin. Dazu bringen es die Temperaturen auf maximal 12 bis 19 Grad.

Wann bekommen wir mal wieder die Chance auf Sommerwetter jenseits der 25 Grad?

Das könnte bis weit ins letzte Monatsdrittel hinein schwierig werden. Kleinere Aufwärtstrends deuten die Wettercomputer momentan immerhin für unser Pfingstwetter an. Auch der Sommer könnte sich dann wieder mal in Deutschland melden. Vorher liegen die Vorhersagen hingegen oft im Bereich durchwachsen mit wiederholten Schauern und eher maikühl als sommerlich warm.