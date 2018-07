Panorama

Drei Jahre nach dem Verschwinden: Wo sind die Schulzes aus Drage?

Familie Schulze verschwindet von einem Tag auf den anderen. Der Vater wird später tot aus einem Fluss gezogen. Er soll Selbstmord begangen haben. Hat er auch seine Frau und seine Tochter getötet? Drei Jahre später sind die Ermittler noch immer ratlos.

Eine Familie aus dem kleinen Ort Drage an der Elbe verschwindet spurlos. Wenig später wird der Vater tot aus dem Fluss gezogen, seine Ehefrau und die zwölfjährige Tochter bleiben vermisst. Selbst für erfahrene Ermittler ist der Fall etwas Besonderes.

Drei Jahre nach dem Verschwinden der Familie sieht in der gepflegten Siedlung an der Elbe fast alles so aus wie damals. Nur die gelben Siegel an der Haustür des schlichten Klinkerbaus fehlen, andere Menschen leben jetzt hier. Ein Zaun wurde aufgestellt, eine kleine Hecke gepflanzt. Lange standen Grablichter vor der Tür, auch die ausgeblichenen Fotos der Verschwundenen sind weg. Seit dem 22. Juli 2015 gibt es keine Lebenszeichen mehr. Die zwölfjährige Miriam Schulze bleibt am letzten Schultag vor den Sommerferien in Niedersachsen wegen einer Erkrankung daheim, ihre Mutter Sylvia fährt an diesem Mittwoch zur Arbeit bei einem Discounter. Am Abend stellt Familienvater Marco Schulze die Mülltonne vor die Tür, danach wird keiner der drei mehr lebend gesehen.

Eine Bekannte erinnert sich

Miriam hatte mit einer Freundin aus der Siedlung nicht weit von Hamburg einen Reiturlaub geplant, erinnert sich die Mutter des Mädchens. "Unsere Tochter wollte am Samstag mit Miriam in die Reiterferien, sie war ihre beste Freundin", sagt die Frau. Genannt werden möchte sie nicht. "Sylvia hatte schon einen Teil bezahlt." Miriams Vater Marco habe auf dem Reiterhof ausgeholfen. "Die beiden haben sich noch am Mittwoch vor dem Haus über die Schule unterhalten und dabei gelacht", schildert sie die letzte Begegnung der Mädchen an dem warmen Sommertag. "Marco war ein liebevoller Vater", sagt sie noch.

Sylvia Schulze kommt nicht mehr zur Arbeit. Die 43-Jährige gilt als sehr zuverlässig. Eine Kollegin und besorgte Nachbarn alarmieren die Polizei. "Das war ein Freitag", erinnert die Mutter von Miriams Freundin. "Wir haben die Polizei am frühen Nachmittag angerufen, fünf Minuten später war sie da." Im Haus finden die Beamten nichts. Kurz darauf rücken Polizisten mit Spürhunden an, die Spurensicherung ist im Einsatz. Am Samstag fliegt ein Hubschrauber über die Elbmarsch. Sonarboote und Taucher sind im Einsatz. Dann, am 31. Juli, wird der Vater in Lauenburg unter einer Brücke ertrunken aus der Elbe gezogen, 25 Kilometer flussaufwärts. Der Tote ist mit einem Betonklotz beschwert, alles spricht für Suizid.

"Wir gehen davon aus, dass der Familienvater die beiden umgebracht hat", sagt Kriminalhauptkommissar Jan Krüger. Schon damals war er Polizeisprecher, stand vor den Kameras und Mikrofonen der Journalisten auch aus dem Ausland, sogar die "Times" hat über den Fall berichtet. "Gegen Tote wird nicht mehr ermittelt", erklärt er die rechtliche Lage. Deshalb habe die zuständige Staatsanwaltschaft das Verfahren kurz nach dem Fund der Leiche geschlossen. "Das ist jetzt eine Vermisstensache. Vermisstensachen verjähren grundsätzlich nicht", sagt Krüger. "Erst wenn der Vermisste für tot erklärt oder gefunden wird, werden die Akten geschlossen."

Beide bleiben spurlos verschwunden

Immer wieder wird im Fluss gesucht, auch Monate später noch. Im August 2015 meldet sich eine Zeugin. Sie will die Familie am 22. Juli - dem Tag des Verschwindens - an einem kleinen See in Holm-Seppensen gesehen haben. Suchhunde finden Geruchsspuren, nur die des Vaters führen wieder weg - gefunden wird nichts. Viele Jogger und Spaziergänger sind am See unterwegs. Schwer vorstellbar, dass dort jemand unbemerkt zwei Menschen töten kann, aber ganz auszuschließen ist es für die Polizei nicht.

Einige Monate später meldet sich die ältere Tochter von Sylvia Schulze aus einer früheren Beziehung zu Wort. Die 25-Jährige geht davon aus, dass ihr Stiefvater Frau und Tochter getötet hat, bevor er in den Fluss gesprungen ist, wie sie einer Zeitschrift sagt. Wegen Trunkenheit am Steuer habe der 41-Jährige den Führerschein verloren. Die Sonderkommission "Schulze" ist lange aufgelöst, alle Spuren abgearbeitet. "Eine Zeugin hat ausgesagt, dass sich die Frau möglicherweise von ihrem Ehemann trennen wollte", sagte der frühere Leiter später. Einen möglichen Auslöser gibt es, doch darüber darf er nicht reden.

Der Tag vor dem Verschwinden war anders als sonst. Irgendetwas hat die Familie bedrückt", sagte er im Herbst 2015. "Ich vermute, dass es hier aus seiner Sicht einen unüberwindbaren Konflikt zwischen Mann und Frau gegeben hat", sagt Jan Krüger zu den möglichen Motiven von Marco Schulze nur. "Besonders tragisch wird es dadurch, dass vermutlich auch das Kind diesem Konflikt zum Opfer gefallen ist." Krüger ist 40 und seit 18 Jahren bei der Polizei. "Das ist einer der wenigen Fälle, die auch mir als Polizist noch nach Jahren sehr präsent sind", sagt er. "Das ist ein kleiner Mensch, der von seinen Eltern beschützt werden sollte. Das macht solche Fälle besonders belastend."

"Hier ist die Besonderheit, dass der mutmaßliche Täter sich die Mühe gemacht hat, die beiden Opfer und seinen eigenen Körper verschwinden zu lassen", betont Krüger. "Hierdurch ist man ständig versucht, sich einen Hergang zu konstruieren, um Rückschlüsse zu ziehen, wo Mutter und Tochter versteckt sein könnten." Und die Nachbarin meint: "Es wäre viel einfacher, wenn wir wüssten, was passiert ist. So läuft ein endloses Gedankenkarussell." Lange seien die Nachbarn überzeugt gewesen, "dass die beiden noch leben, das hat bestimmt ein Jahr gedauert", sagt sie. "Die Zeit war schlimm, heute habe ich damit aber weitgehend abgeschlossen."

Quelle: n-tv.de