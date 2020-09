Spätsommer, Frost, Wind und kühle Temperaturen - die kommende Woche hat beim Wetter für jeden etwas im Angebot. Nur nicht überall gleichzeitig. Während lange Zeit der Süden von der Sonne beschienen wird, wird das Wochenende wohl im Osten am freundlichsten, weiß ntv-Meteorologe Björn Alexander.

Nach einem ganz ordentlichen Kaltstart in die neue Woche zeigt sich unser Wetter in Deutschland zweigeteilt. Ein meteorologisches Duett von Islandtief "Pia" und Azorenhoch-Ableger "Jurji" bringt dem Süden oft spätsommerlich schöne und warme Aussichten. Gleichzeitig hält im Norden der Frühherbst dagegen und Temperaturen deutlich über 20 Grad haben es schwer. Zumal auch der Wind wiederholt recht kräftig weht.

Eine relative Einigkeit besteht hingegen beim Blick auf die nächtlichen Tiefstwerte zu Wochenbeginn. Es geht nämlich ziemlich kühl los. Auch Bodenfrost ist hier und da nicht auszuschließen. Hier der Fahrplan für die neue Woche:

Nacht zum Montag

Bei Temperaturen zwischen 12 und 5 Celsius Grad erwarten uns verbreitet einstellige Tiefstwerte. Auch leichter Bodenfrost ist in geschützten Mittelgebirgslagen nicht ganz auszuschließen. Dabei ist am Alpenrand sowie im Nordwesten noch etwas Regen möglich. Ansonsten bleibt es trocken und lokale Dunst- und Nebelfelder runden das herbstliche Bild ab.

Montag

Wären jetzt schon die Blätter im herbstlichen Gewand, dann hätten wir einen lupenreinen Altweibersommer. Nach kalter Nacht und Auflösung von Dunst oder Nebel geht es oft freundlich bis sonnig in die neue Woche. Lediglich an den Alpen fallen aus kompakteren Wolken noch letzte Tropfen. Die Temperaturen zeigen sich auch tagsüber noch sehr verhalten mit 15 Grad am Alpenrand und 22 Grad am Oberrhein.

Björn Alexander sieht ein in Teilen sonniges Wochenende.

Dienstag und Mittwoch

Im Süden sieht es richtig klasse aus. Die Sonne dominiert bei ansteigenden Temperaturen bis zu 27 Grad. Über der Nordhälfte ziehen dagegen kompaktere Wolken durch. Insbesondere an den Küsten gibt es zeitweise Regen und einen kräftigen Wind bei rund 20 Grad.

Donnerstag

Der Schaukel-Herbst geht in die nächste Runde. Denn auch im Süden wird es kurz mal wechselhafter und kühler bei Höchstwerten zwischen 16 Grad an der See und 24 Grad am Oberrhein.

Freitag

Nach dem kurzen Absturz geht der Spätsommer im Süden erneut auf die Überholspur. An einem insgesamt vielfach schönen Tag bringen es die Temperaturen im Breisgau auf bis zu 27 Grad. Auch bei den Nordlichtern zeigen die Werte etwas aufwärts. Doch bei 18 Grad ist an der Küste im Seewind Schluss.

Samstag

Aus Nordwesten breiten sich nebst einem lebhaften Wind Schauer und örtliche Gewitter aus. Zuvor bleibt es noch sonniger und wärmer bei bis zu 27 Grad im Süden und Osten.

Sonntag

Die spätsommerlich schönen und warmen Ecken werden immer kleiner. Meistens ist es durchwachsen und windig bis stürmisch. Einzig im äußersten Osten sind nochmals bis zu 27 Grad drin. Ansonsten werden es häufig 18 bis 24 Grad.