RTL/ntv-Trendbarometer In Leopard-Frage wächst die Ratlosigkeit

Im Kanzleramt wird über mögliche Leopard-Lieferungen debattiert, und auch in der Bevölkerung ist man zunehmend unsicherer, welcher Weg der richtige ist. Viele glauben nicht an ein schnelleres Ende durch mehr Waffen.

In der Frage, ob Deutschland der Ukraine auch Kampfpanzer liefern sollte, bleiben die Bundesbürger weiter gespalten, in der Pro- sowie der Kontra-Gruppe nimmt die Unterstützerzahl leicht ab: 44 Prozent sprechen sich aktuell dafür aus, dass Deutschland Kiew mit Kampfpanzern hilft, in der Vorwoche waren es noch 46 Prozent.

Ebenso viele Befragte waren vor einer Woche gegen eine solche Unterstützung, im aktuellen Trendbarometer votieren noch 45 Prozent gegen die Lieferung von Leopard-Panzern. Entsprechend wächst die Gruppe der Unentschlossenen. Während in der vergangenen Woche 8 Prozent der Befragten keine eigene Position in der Leopard-Frage einnehmen konnten, sind es inzwischen 11 Prozent, die sich kein Urteil zutrauen.

Am stärksten befürworten die Anhänger der Grünen (62 Prozent) die Lieferung von Leopard-Panzern. Unter den Anhängern der SPD (45 Prozent) und der FDP (46 Prozent) fällt die Zustimmung deutlich verhaltener aus. Mehrheitlich abgelehnt wird eine Lieferung von Leopard-Panzern weiterhin von den Ostdeutschen (67 Prozent) und vor allem von den Anhängern der AfD (89 Prozent).

Viele sehen mit mehr Waffen keine besseren Chancen für die Ukraine

Rund ein Viertel der Bundesbürger (26 Prozent) glaubt, dass sich die Chance auf ein Ende des Krieges in der Ukraine durch die Lieferung von immer mehr und auch schwereren Waffen verbessert. Ebenso viele gehen im Gegenteil davon aus, dass sich die Chance auf ein Ende des Krieges dadurch verschlechtert.

43 Prozent meinen, dass ein Ende des Krieges nicht davon abhänge, wie viele Waffen in die Ukraine geliefert werden. Dass sich die Chancen auf ein Ende des Ukraine-Krieges durch mehr und schwerere Waffen verbessern, glauben vergleichsweise am häufigsten die Anhänger der Grünen (39 Prozent). Dass die Chance auf ein Kriegsende dadurch verschlechtert wird, meinen vor allem die Anhänger der AfD (49 Prozent).

Die Daten wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag von RTL Deutschland am 20. und 23. Januar 2023 erhoben. Datenbasis: 1004 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 3 Prozentpunkte.

