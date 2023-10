Die israelische Armee vermeldet Erfolge im Kampf gegen die Hamas. Die von der Terrororganisation überfallenen Gebiete innerhalb Israels seien unter vollständiger Kontrolle, so der Armeesprecher. Es gebe nur vereinzelte Kämpfe. Das Land ist derweil inmitten der größten Mobilisierung seiner Geschichte innerhalb kurzer Zeit.

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben die "vollständige Kontrolle" in den von der Hamas angegriffenen Orten zurückerlangt. "Wir haben die volle Kontrolle über die Orte", sagte Armeesprecher Daniel Hagari über die südisraelischen Gebiete in der Nähe des Gazastreifens. Es sei jedoch möglich, dass sich noch Hamas-Kämpfer auf israelischem Gebiet aufhalten. Am Morgen hatte die israelische Armee noch mitgeteilt, es gebe noch "zwischen sieben und acht" offene Kampfschauplätze im Grenzgebiet zum Gazastreifen, an denen weiterhin gekämpft werde. Zugleich teilte Hagari mit, dass Israel etwa 300.000 Reservisten mobilisiert. Dies sei die größte Mobilisierung in der israelischen Geschichte in so kurzer Zeit.

Zusammenstöße zwischen israelischen Truppen und Gruppen der palästinensischen Terrororganisation habe es in den vergangenen Stunden nur "vereinzelt" gegeben, so Hagari weiter. Die israelischen Truppen würden derweil alle vier Stunden Luftangriffe auf den Gazastreifen fliegen. Hunderte von Zielen würden angegriffen, so der Sprecher. Es ginge der Armee dabei nur um Orte, an denen sich Terroristen aufhalten. Hunderte seien bereits getötet worden, so Hagari.

Evakuierungen laufen weiter

Dem Sprecher zufolge konnte der Grenzzaun zum Gazastreifen inzwischen durch Panzer gesichert werden. Auch Kampfhubschrauber und Drohen unterstützen demnach die Sicherung der Grenze. Die Evakuierung der israelischen Grenzregion solle dennoch fortgeführt werden. Derzeit seien 15 von 24 Städte durch die Armee evakuiert worden.

Die Stadt Sderot, die etwa einen Kilometer vom Gazastreifen entfernt liegt, solle dagegen derzeit nicht geräumt werden. Dort kam es Medienberichten zufolge in einem Schwimmbad zu heftigen Schusswechseln mit mehreren israelischen Verletzten. Das israelische Militär teilte mit, die Fallschirmjägerbrigade befinde sich in einem "hartnäckigen Kampf" bei dem Soldaten Sderot durchsuchen, "um die Stadt von Terroristen zu befreien".

Die im Gazastreifen herrschende Palästinenserorganisation Hamas hatte am Samstagmorgen einen Großangriff auf Israel gestartet und war mit Hunderten Kämpfern in das Land eingedrungen. Hagari berichtet von etwa 4400 Raketen, die seitdem auf Israel abgefeuert worden sein sollen.

Nach vorläufigen Angaben wurden auf israelischer Seite mehr als 700 Menschen getötet und mehr als 2100 weitere verletzt. Israel reagierte mit Bombardements Hunderter Ziele im Gazastreifen. Dort gab es nach Angaben der örtlichen Behörden bislang 493 Tote und 2751 Verletzte.