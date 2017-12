Sport

"Das ist unglaublich": Pechstein triumphiert im Massenstart

Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Claudia Pechstein erlebt derzeit ihren zweiten sportlichen Frühling. Nachdem die 45-Jährige vor zwei Wochen bereits einen Weltcup über 5000 Meter gewonnen hat, siegt sie nun auch im Massenstart - mit einem taktisch klugen Rennen.

Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Claudia Pechstein hat sich den 34. Weltcupsieg ihrer Karriere gesichert. Die Berlinerin gewann bei der dritten Weltcup-Station in Calgary den Massenstart. Vor zwei Wochen hatte die 45-Jährige bereits über 5000 Meter in Norwegen triumphiert. "Das ist unglaublich", sagte Pechstein nach dem taktisch klugen Rennen auf dem schnellen Eis im Olympic Oval. Pechstein hatte sich in dem Lauf zusammen mit zwei Konkurrentinnen vom Hauptfeld abgesetzt und am Ende durchgesetzt.

Damit ist ihr der Startplatz bei den Winterspielen im Februar in Südkorea, wo der Massenstart erstmals ausgetragen wird, kaum mehr zu nehmen. "Die besten 24 qualifizieren sich, da sollte auch nächste Woche in Salt Lake City nichts mehr passieren", sagte Teamleiter Helge Jasch.

Ihle abgeschlagen

Nico Ihle blieb unterdessen über 500 Meter mit dem 17. Platz unter den Erwartungen. Der Chemnitzer musste das Rennen auf seiner Spezialstrecke wiederholen, weil der Kanadier Gilmore Junio kurz vor dem Ziel in seinem Lauf gestürzt war und ihn behindert hatte. Einen Tag nach seinem 32. Geburtstag war für den Sachsen in 34,86 Sekunden nicht mehr drin. Der Kanadier Alex Boisvert-Lacroix gewann in 34,31 Sekunden.

Zuvor hatte die Inzellerin Roxane Dufter die 1500 Meter in 1:55,18 Minuten als Zehnte beendet. Wie schon über 3000 Meter triumphierte die Japanerin Miho Takagi. Sie siegte in 1:51,79.

