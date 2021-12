Steigende Coronazahlen führen zu Einschränkungen, die die Wirtschaft schmerzlich zu spüren bekommt. Abhilfe können nur mehr Impfungen schaffen. Auf ihren Social-Media-Kanälen werben deshalb jetzt bundesweit 150 Firmen mit lustigen Impfslogans für den Corona-Piks.

Das hat es in Deutschland noch nicht gegeben: Mehr als 150 Unternehmen und Marken werben ab heute Morgen gemeinsam für die Corona-Impfung. Mit dabei sind nach Angaben der Berliner Werbeagentur Antoni, die sich die Kampagne ausgedacht hat, unter anderem BMW, Mercedes-Benz, Edeka, Lidl, die Sparkasse und die Volksbanken ebenso wie Burger King und McDonald's. Medienpartner der Kampagne ist die "Bild"-Zeitung.

Überschrift der Kampagne ist das auch von der Bundesregierung genutzte "#ZusammenGegenCorona", die Unternehmen sollen unter diesem Hashtag auf ihren Social-Media-Kanälen aber jeweils mit eigenen Slogans für die Impfung werben. Teilweise handelt es sich dabei um zugespitzte Abwandlungen bekannter Werbeslogans der jeweiligen Marken, die so jeweils in einen Aufruf zum Impfen verwandelt werden.

Das Ergebnis sind Impfslogans wie "Alle impfen jes jes jes", "Impfen. What else?" oder "Come impf and find out". "Marken haben Einfluss und Reichweite. Warum also nicht beides für die Botschaft nutzen, dass die eigene Impfung für uns alle der beste Weg aus der Pandemie ist", sagte Sven Dörrenbächer, Managing Partner von Antoni der Zeitschrift W&V. "Wir sind von der riesigen Resonanz überwältigt und danken schon jetzt allen, die bei unserer Impf-Initiative mitmachen."

Philipp Kluck, Geschäftsführer von Iglo Deutschland kommentierte: "In letzter Konsequenz geht es ums Überleben - als Mensch, aber auch als Unternehmen. Die Allermeisten haben Abstand gehalten und waren achtsam. Die aktuellen Zahlen zeigen jedoch, dass das noch nicht ausreicht. Die beste Chance ist, die Impfquote deutlich zu erhöhen."

Der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz bezeichnete die Kampagne als "ein herausragendes Zeichen gesellschaftlicher Verantwortung und Eigeninitiative".