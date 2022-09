Gerade in stürmischen Zeiten ist es wichtig, zuverlässige Aktien im Depot zu haben. "Capital" hat die 50 besten Dividendenaktien aus 1800 Titel herausgefiltert, die bisher besonders krisenfest waren.

Hohe Inflation, steigende Zinsen und Rezessionsangst - die Kapitalmärkte hat es in den vergangenen Monaten kräftig durchgeschüttelt. Auch die kommenden Wochen dürften turbulent werden. Umso wichtiger ist es für Anlegerinnen und Anleger, gerade in schwierigen Zeiten verlässliche Aktien im Depot zu haben.

Um solche Titel zu identifizieren, hat "Capital" zum achten Mal die "50 Aktien fürs Leben" gesucht. Zusammen mit dem Aktienexperten Christian Röhl wertete "Capital" 1800 Titel im weltweiten Stoxx Global aus. In dem Aktienindex finden sich die nach Marktkapitalisierung jeweils 600 größten Unternehmen aus Nordamerika, Europa und Asien.

Nur Unternehmen, deren Geschäftsmodelle Wachstum versprechen und krisenfest sind, schafften es in die Top-Liste von "Capital". Kriterien waren eine starke Dividende, die in den vergangenen 25 Jahren weder gekürzt noch gestrichen wurde, und eine solide Bilanz. Für die hohe Qualität sollen Anlegerinnen und Anleger aber nicht zu viel zahlen, deshalb war auch die Bewertung der Aktie ausschlaggebend.

Unter den Top-Firmen stechen besonders US-Firmen hervor, aber auch einige europäische. Viele dieser Unternehmen kommen aus der Industrie, genauso wie aus der Gesundheits- und Konsumbranche und dem Finanzsektor - etwa die Lebensmittelkonzerne Unilever oder Kellogg, Chipproduzent Intel oder der Pharmakonzern Johnson & Johnson. Sie alle haben ein wachstumsstarkes und wettbewerbsfähiges Geschäftsmodell, das sie über mehrere Wirtschaftszyklen anpassen oder neu erfinden konnten. Aus Deutschland schaffte es nur ein Unternehmen in die Liste.

In der Auswertung finden sich außerdem die Tops und Flops der vergangenen Jahre sowie ein Ausblick, welche Firmen es in den kommenden Jahren unter die Besten schaffen könnten. Denn in allen Branchen finden sich Unternehmen, die das Potenzial haben, in den kommenden Jahren in die Liste der "50 Aktien fürs Leben" aufzusteigen. Sie behaupten sich am Markt, haben starke Geschäftsmodelle und Wettbewerbsvorteile.

Die Liste finden Sie in der neuen Ausgabe von "Capital" und bei "Capital+"