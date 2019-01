Die Deutsche Bahn gerät wegen der Unzuverlässigkeit ihrer Züge immer wieder in die Kritik. Doch nicht nur Fahrgäste müssen bei Ausfällen und Zuspätkommen entschädigt werden. Auch die Auftraggeber im Regionalverkehr wollen nun Geld sehen.

Die Deutsche Bahn muss einem Zeitungsbericht zufolge wegen Verspätungen und Zugausfällen hohe Vertragsstrafen an ihre Auftraggeber im Regionalverkehr zahlen. Diese Gelder summierten sich allein seit 2017 auf fast 500 Millionen Euro, berichtete der Berliner "Tagesspiegel" unter Berufung auf interne Unterlagen. Bis 2023 erwarte Bahnchef Richard Lutz insgesamt weitere Strafen in Höhe von rund 650 Millionen Euro.

