Bye bye 747: In der jüngsten Variante verpasste Boeing dem Jumbo ein längeres Oberdeck, neue Tragflächen sowie sparsamere Triebwerke.

Schluss nach über 50 Jahren: Mit der Auslieferung der letzten Boeing 747 ist das Produktionsende des Flugzeug-Klassikers besiegelt. Der Riesenflieger prägte die Geschichte der Luftfahrt wie wenige andere Modelle. Zur Abschiedsfeier kommt auch John Travolta - der den Jumbo sogar steuern dürfte.

Mehr als 50 Jahre nach dem ersten kommerziellen Flug der Boeing 747 ist das letzte neue Exemplar des legendären Großraumflugzeugs ausgeliefert worden. Gefeiert wurde der Moment im Boeing-Werk in Everett im US-Westküstenstaat Washington bei einer Zeremonie mit tausenden Gästen, darunter zahlreiche derzeitige und frühere Mitarbeiter, Zulieferer und Kunden.

Lufthansa-Chef Carsten Spohr sagte, der Jumbo-Jet habe einen "sehr besonderen Platz" im Herzen von allen bei der deutschen Fluggesellschaft. Die Boeing 747 habe die Welt "kleiner" und damit auch "friedlicher" gemacht. Auch der Hollywood-Schauspieler John Travolta - ein passionierter Pilot mit einer Lizenz für die 747 - hielt eine Rede.

Zum Abschluss der Zeremonie wurde das Frachtflugzeug vom Typ Boeing 747-8 an die US-Charterfluggesellschaft Atlas Air übergeben. Maschinen vom Typ Boeing 747 werden zwar noch Jahrzehnte im Einsatz sein. Trotzdem schließt der US-Flugzeugbauer Boeing mit der Auslieferung des letzten neu gebauten Exemplars ein wichtiges Kapitel der Luftfahrgeschichte. Der Konzern hatte im Sommer 2020 angekündigt, die Produktion der "Königin der Lüfte" auslaufen zu lassen.

Jumbos nicht mehr gefragt

Die Boeing 747 mit dem charakteristischen Buckel war 1970 in Betrieb genommen worden und lange Zeit das größte Passagierflugzeug der Welt. In der Maschine können mehr als 600 Menschen Platz finden. Für viele Fluggesellschaften sind so große Flugzeuge heute allerdings angesichts des hohen Treibstoffverbrauchs nicht mehr rentabel. Sie setzen auf kleinere und effizientere Maschinen, die ihnen mehr Flexibilität verschaffen.

Der Boeing-Konkurrent Airbus hatte im Februar 2019 das Aus für seinen Riesenflieger A380 verkündet, welcher die Boeing 747 im Jahr 2005 als größtes Passagierflugzeug der Welt abgelöst hatte. Der europäische Flugzeugbauer hatte damit die Konsequenzen aus der fehlenden Nachfrage nach dem doppelstöckigen Riesenjet gezogen.

Boeing hatte in den 1960er Jahren mit der Entwicklung der 747 begonnen, unter anderem auf Drängen der US-Fluggesellschaft Pan Am. Damals war die Luftfahrt im Aufwind, immer mehr Menschen wollten mit dem Flugzeug verreisen. Die Boeing 747 mit ihrer großen Passagierkapazität und großen Reichweite habe es "der Mittelklasse ermöglicht, für einen bezahlbaren Preis aus Europa und den USA zu fliegen", sagt der Luftfahrtspezialist Michel Merluzeau vom Beratungsunternehmen Air. "Sie hat die Welt geöffnet."

Im Laufe der Jahrzehnte wurden 1574 Boeing 747 gebaut. Die viermotorige Maschine wurde von Anfang an entwickelt, um auch als Frachtmaschine dienen zu können - und dürfte insbesondere in diesem Sektor noch lange im Einsatz sein.