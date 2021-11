Der Batteriekonzern Varta senkt wegen Einschränkungen infolge der Pandemie seinen Jahresausblick. Einige Kunden seien von Verzögerungen bei der Lieferung von Rohstoffen oder Halbleitern betroffen, teilt das Unternehmen mit. Im kommenden Jahr soll das wieder anders aussehen.

Projektverzögerungen bei seinen Kunden infolge von Materialengpässen bremsen den Batteriehersteller Varta. Der Vorstand kassierte daher das Umsatzziel des Apple-Zulieferers und sorgte damit für einen Kursrutsch. Die im MDax notierten Titel verloren im frühen Handel mehr als 16 Prozent.

Vorstandschef Herbert Schein erwartet 2021 mit 900 (Vorjahr: 869,7) Millionen Euro nun 40 Millionen Euro weniger Umsatz als bislang avisiert. Die Prognose für das operative Ergebnis (Ebitda) von 275 (241) Millionen Euro und eine Ebitda-Marge von 30 (27,7) Prozent behielt er indes bei.

In den kommenden beiden Jahre will Schein eine Wachstumsoffensive starten, um das Geschäft mit der neuen Batterie V4Drive für Elektroautos voranzutreiben. Die dafür hohen Investitionen würden allerdings 2022 und 2023 die Margen schmälern. Gleichwohl rechnet er mit einer weiteren Verbesserung des Ebitda und Umsatzzuwächsen von 100 Millionen Euro pro Jahr. Das Geschäft mit kleinen Batterien etwa für kabellose Kopfhörer macht mehr als die Hälfte des gesamten Varta-Umsatzes aus.

Zum Halbjahr hatte der Vorstand davon berichtet, das Lager mit diesen Akkus aufgebaut zu haben, damit auf diese Weise bereits angekündigte Kundenprojekte in der zweiten Jahreshälfte erfüllt werden können. Ab Ende des Jahres will Varta früheren Angaben zufolge in das Geschäft mit Akkus für Elektroautos einsteigen. Ein erster Kundenauftrag liegt vor. Einem "Handelsblatt"-Bericht zufolge handelt es sich um den Sportwagenbauer Porsche.