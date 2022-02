RTL Deutschland stärkt das Angebot des Streamingdiensts RTL+. Eine Partnerschaft mit dem Hollywood-Riesen Warner sichert dem Medienhaus über Jahre Exklusivrechte an großen Filmen und Serien. Auch das Free-TV-Angebot profitiert von dem Deal.

Von den "Harry Potter"-Filmen bis zum Serienhit "Sex and the City": RTL Deutschland und der US-Medienkonzern Warner haben einen großen Deal über Filme und Serien abgeschlossen. RTL Deutschland sichert sich mit der mehrjährigen Partnerschaft Exklusivrechte an vielen Filmen und Serien für sein wachsendes Streamingangebot RTL+. Zu dem Paket gehören auch Produktionen der Warner-Streaming-Tochter HBO Max. Die deutsche RTL-Gruppe erhält zudem Rechte für Erstausstrahlungen im Free TV.

"Die Vereinbarung sichert RTL Deutschland zudem den Zugriff auf zahlreiche Highlights aus dem reichhaltigen Portfolio des US-Major-Studios", berichtete RTL. Die Partnerschaft mit Warner Bros. Germany beginnt im ersten Quartal dieses Jahres und ist den Angaben zufolge auf mehrere Jahre angelegt. Warners Portfolio umfasst Kinofilme wie die "Harry Potter"-Reihe, "Phantastische Tierwesen", "Aquaman", "Batman" oder "Wonder Woman". Im Serienbereich reicht die Bandbreite von Young Adult-Thrillern und starken Fantasy-Formaten über Klassiker bis zu den erfolgreichsten Sitcoms - etwa "Pretty Little Liars", "The Vampire Diaries", "Arrow", "Sex and the City" und "The Big Bang Theory".

Laut RTL-Co-CEO Stephan Schäfer steht Warner "für bestes Entertainment aus Hollywood". Die Partnerschaft ermögliche, "dass wir unserem Publikum in den kommenden Jahren noch mehr hochwertige Filme und Serien anbieten - auf RTL+ ebenso wie im frei empfangbaren Fernsehen". Weiter sagt er: "Die Programminvestition markiert einen weiteren wichtigen Schritt, um RTL Deutschland zum führenden Entertainmentunternehmen über alle Mediengattungen auszubauen – mit positiver Unterhaltung und unabhängigem Journalismus. Und es stärkt RTL+ abermals. Wir freuen uns sehr auf die Partnerschaft mit Warner Bros."

RTL+ ist die größte deutsche Streamingplattform mit 2,4 Mio. Abonnentinnen und Abonnenten. Betrieben wird es von RTL Deutschland. Das Unternehmen, zu dem auch das Verlagshaus Gruner + Jahr gehört, umfasst 15 TV-Sender, mehrere Radiosender, 50 Premium-Magazine, das Podcast-Portfolio von AUDIO NOW und zahlreiche Digitalangebote. Auch der Sender ntv gehört zu RTL Deutschland.