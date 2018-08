Wirtschaft

Model-3-Produktion soll steigen: Tesla verdoppelt seinen Verlust

Tesla gerät zum Ende des zweiten Quartals tiefer in die roten Zahlen. Dennoch nährt der Elektroautobauer Hoffnungen, dass er bald in die Gewinnzone fahren könnte. Helfen soll dabei der Anlauf der Massenproduktion seines Hoffnungsträgers Model 3.

Tesla ist im zweiten Quartal tiefer in die Verlustzone gerutscht, hat aber weniger Geld verbrannt als befürchtet. Die Zahlen könnten ein Versprechen von CEO Elon Musk glaubwürdiger erscheinen lassen: Wenn im dritten Quartal fortdauernd wöchentlich 6000 Fahrzeuge des Typs Model 3 hergestellt würden, könne der Hersteller von Elektroautos einen positiven Cashflow erzielen und profitabel werden.

Danach soll das Tempo für das erste günstigere Auto für den Massenmarkt rasch weiter erhöht werden. "Wir streben an, die Produktion so schnell wir können auf 10.000 Stück pro Woche auszuweiten", hieß es im Brief an die Aktionäre. Anleger reagierten zunächst unentschlossen auf den Bericht - die Aktie geriet nachbörslich in einer ersten Reaktion ins Minus, drehte aber schnell und stand zuletzt mit rund vier Prozent im Plus.

Musk steht wegen der Produktionszahlen des Models 3 unter großem Druck. Bei dem Projekt hat es seit dem vergangenem Jahr immer wieder Rückschläge gegeben. Das Unternehmen hat wiederholt erklärt, kein frisches Kapital zu benötigen. Einige Analysten gehen dagegen davon aus, dass der Schritt bis Ende des Jahres fällig wird.

Kapitalverzehr geringer als erwartet

Tesla verfügte am Ende des zweiten Quartals über Barmittel von 2,2 Milliarden Dollar. Das Unternehmen meldete ferner einen negativen Cashflow von 740 Millionen Dollar. Analysten hatten aber einen noch schlechteren Wert erwartet. Tesla produzierte in der Zeit insgesamt 53.339 Fahrzeuge, ausgeliefert wurden 40.768.

Der Verlust im Quartal erhöhte sich auf 717,5 Millionen Dollar. Im vergleichbaren Vorjahreszeitraum war ein Fehlbetrag von 336,4 Millionen Dollar aufgelaufen. Der Umsatz steig zugleich auf von 2,79 Milliarden auf vier Milliarden Dollar. Damit hat Tesla das siebte Quartal in Folge mit einem Verlust beendet.

In seiner Geschichte hat das Unternehmen erst zwei Quartale mit Gewinn abgeschlossen. Das letzte Mal war dies im dritten Quartal 2016 der Fall. Die Tesla-Aktie legte im nachbörslichen Handel auf nasdaq.com um gut 5 Prozent zu.

Quelle: n-tv.de