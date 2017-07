Politik

Übereinstimmende Berichte: IS-Chef al-Bagdadi soll tot sein

Immer wieder gibt es in der Vergangenheit Berichte, der Führer der IS-Terrormiliz, Abu Bakr al-Bagdadi, sei tot - doch stets bleiben Zweifel. Nun scheinen sich sowohl Aktivisten als auch Regierungsvertreter sicher zu sein. Der Islamist ist ums Leben gekommen.

Der Anführer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS), Abu Bakr al-Bagdadi, ist nach Angaben von Aktivisten tot. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte teilte mit, dies hätten hochrangige IS-Führer in der syrischen Provinz Deir Essor bestätigt. Es sei allerdings unklar, wann und wie al-Bagdadi gestorben sei. Die Angaben der Beobachtungsstelle lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Jedoch hatte auch die amtliche iranische Nachrichtenagentur Irna bereits Ende Juni den Tod des Islamisten gemeldet - und sich auf die iranische Führung berufen. "Der Terrorist Bagdadi ist definitiv tot", zitierte Irna einen Vertreter des Geistlichen Oberhaupts Ali Chamenei.

Zuvor hatte das russische Militär erklärt, der IS-Chef sei möglicherweise bei einem Luftangriff am 28. Mai auf die syrische Stadt Rakka ums Leben gekommen. Die russische und US-Regierung hatten dies nicht bestätigt, der Irak zeigte sich skeptisch.

Der Tod des Chefs des sogenannten Islamischen Staats wurde bereits mehrfach vermeldet, seitdem er 2014 im irakischen Mossul ein Kalifat ausgerufen hatte. Am Montag hatte der irakische Ministerpräsident Haider al-Abadi den Sieg über den IS in Mossul erklärt. Hauptstützpunkt der Miliz ist nunmehr das syrische Rakka.

