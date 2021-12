Geldsegen an Weihnachten: Ein Lotto-Enthusiast aus Rheinland-Pfalz knackt an Heiligabend den Eurojackpot. Als Bescherung gibt es mehr als zwölf Millionen Euro.

Ein Glückspilz aus Rheinland-Pfalz hat beim Lottospielen mehr als zwölf Millionen Euro gewonnen. Wie die Westdeutsche Lotterie mitteilte, gewann ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin der europäischen Lotterie Eurojackpot bei der Ziehung an Heiligabend exakt 12.664.043 Euro. Das Los aus Rheinland-Pfalz hatte demnach als einziges die richtigen Gewinnzahlen 3, 17, 21, 35, 42 und die Eurozahlen 8 und 9.

Erst in der vergangenen Woche hatte eine Spielerin aus Nordrhein-Westfalen mehr als 70 Millionen Euro gewonnen. Die Frau hatte ihren Spielschein spontan aus einer Laune heraus erst am selben Tag kurz vor der Ziehung in einer Annahmestelle im Raum Dortmund abgegeben.

Eurojackpot-Reform im März

Die erste Ziehung der europäischen Lotterie Eurojackpot fand am 23. März 2012 in Helsinki statt. Inzwischen nehmen 18 Länder mit insgesamt 33 staatlichen Lotteriegesellschaften an dem Gewinnspiel teil. Im vergangenen Jahr verbuchte der Eurojackpot in Deutschland ein Einsatzplus von 18 Prozent auf mehr als 1,47 Milliarden Euro.

Der Eurojackpot hat derzeit noch eine Obergrenze von 90 Millionen Euro. Aus diesem Grund liegt der Rekordgewinn im Lotto in Deutschland bei dieser Summe. Ab März 2022 liegt die Deckelung dann bei 120 Millionen Euro. Zugleich sinkt aber die Gewinnwahrscheinlichkeit, denn statt zwei aus zehn müssen Tipper bei den Eurozahlen dann zwei aus zwölf Zahlen wählen, wie Westlotto jüngst mitgeteilt hatte.

Hinzu kommen unverändert 5 aus 50 Glückszahlen. Damit liegt die Chance auf den ersten Gewinnrang nicht länger bei 1 zu 95 Millionen, sondern bei 1 zu rund 140 Millionen - etwa wie beim Lottospiel 6aus49. Zudem sollen die Ziehungen künftig zweimal pro Woche stattfinden. Erstmals werden die neuen Spielregeln am 25. März 2022 angewandt - beinahe auf den Tag genau zehn Jahre nach der ersten Eurojackpot-Ziehung.