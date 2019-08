Tagelang suchen Helfer im malaysischen Dschungel nach der verschwundenen Nora. Dann entdecken sie die nackte Leiche der jungen Touristin. Zunächst vermuten die Ermittler ein Verbrechen. Doch Mediziner stellen nun etwas anderes fest.

Vor wenigen Tagen entdecken Suchtrupps die 15-jährige Nora tot im malaysischen Dschungel. Zehn Tage hatten sie nach ihr gesucht. Nun steht das Obduktionsergebnis fest: Nora lebte demnach noch sieben Tage, dann starb sie an einem Darmbruch aufgrund von Hunger und Stress. Sie verblutete innerlich. Das berichtet die "Daily Mail".

Die Jugendliche aus London hatte mit ihren Eltern in einem Öko-Resort im bergigen Hinterland der Hauptstadt Kuala Lumpur Urlaub machen wollen. Doch kurz nach der Ankunft verschwand das Mädchen aus seinem Zimmer. Nora war nach Angaben der Eltern mit einem Gehirndefekt auf die Welt gekommen, sie war geistig etwas zurückgeblieben und hatte auch Probleme beim Gehen. Ihre Eltern beschrieben sie als "fröhlich und anhänglich".

Nach ihrem Verschwinden suchten 350 Polizisten und freiwillige Helfer tagelang mithilfe von Spürhunden und Hubschraubern den Dschungel ab. Sogar ein Schamane beteiligte sich an der Suche. Da die Jugendliche als nicht besonders zutraulich galt, beschallten die Helfer den dichten Dschungel per Lautsprecher mit einer Aufnahme, auf der die Mutter des Mädchens ruft: "Nora Liebling, ich liebe Dich, hier ist Mama." Schließlich wurde die junge Frau tot und entkleidet in der Nähe eines Wasserfalls entdeckt. Nur 2,4 Kilometer vom Hotel entfernt.

Watete Nora durchs Wasser?

Da Nora nackt gefunden wurde und sich ihre Leiche auch gar nicht weit weg vom Hotel befand, zogen die Ermittler in Betracht, dass Nora entführt und ermordet wurde. Doch die Pathologen fanden keine Hinweise darauf. Sie stellten lediglich ein paar Kratzer am Bein der jungen Frau fest, Anzeichen von Gewalt fanden sie während der zwölfstündigen Autopsie keine.

Die Ermittler vermuten nun, dass Nora aus ihrem Zimmer in den Dschungel gegangen war, wo sie sich verlief und schließlich verhungerte. Ein Mitglied des Suchteams erklärte im Gespräch mit der "Daily Mail" wie die 15-Jährige gefunden wurde. "Sie sah aus, als würde sie schlafen. Ihr Kopf ruhte auf ihren Händen." Die Kleidung der jungen Frau wurde bislang nicht gefunden.

Der Ort an dem Nora entdeckt wurde, ist nicht leicht zu finden. Ein Mitglied des Suchteams erklärte, rund um den Fundort seien keine Fußspuren gefunden worden. Es könne also sein, dass Nora Wasser trinken wollte und dann dem Verlauf des Flusses folgte. "Das Wasser war jedenfalls nicht besonders tief." Das würde auch erklären, warum Spürhunde die Fährte des Mädchens nicht aufnehmen konnten.