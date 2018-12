Panorama

Überfall auf Geldtransporter: 38-jähriger Verdächtiger in Berlin verhaftet

Im Oktober rauben mehrere Maskierte in Berlin einen Geldtransporter aus und flüchten. Bei der anschließenden Verfolgungsjagd schießen sie auf einen Streifenwagen und bauen mehrere Unfälle. Nun fasst die Polizei einen der mutmaßlichen Täter.

Sechs Wochen nach einem spektakulären Raubüberfall auf einen Geldtransporter in Berlin hat die Polizei womöglich einen der Täter gefasst. Der 38-Jährige stehe unter dem dringenden Verdacht, zusammen mit vier anderen Männern am 19. Oktober in der Nähe des Alexanderplatzes den Geldtransporter überfallen und ausgeraubt zu haben, so die Staatsanwaltschaft.

Mehrere maskierte und bewaffnete Täter hatten den Wagen am frühen Morgen gestoppt und mehrere Geldkisten erbeutet. Auf ihrer Flucht schossen sie auf ein Polizeiauto und bauten mehrere Unfälle. Dem Verdächtigen wird deshalb neben schwerem Raub auch versuchter Mord vorgeworfen.

Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung fand die Kriminalpolizei Beweise, die im Zusammenhang mit dem Überfall stehen. Gegen den Mann wurde ein Haftbefehl ausgestellt, er sitzt in Untersuchungshaft. Bei dem Überfall gingen die Räuber allerdings leer aus. Einen Teil des Geldes hatten sie schon direkt am Tatort verloren, den Rest ließen sie im abgestellten Fluchtwagen liegen, wie die Polizei damals mitteilte.

Quelle: n-tv.de