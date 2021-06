In der Würzburger Innenstadt geht ein junger Somalier am späten Nachmittag mit einem Messer auf mehrere Passanten los. Laut Polizei tötet er drei Menschen, ehe er niedergeschossen wird. Der bayerische Ministerpräsident Söder dankt den Anwohnern für ihr "beherztes Eingreifen".

Bei einer anscheinend wahllosen Messerattacke in der Würzburger Innenstadt sind drei Menschen getötet worden. Weitere Personen wurden verletzt, wie die Polizei mitteilt. Der mutmaßliche Täter sei überwältigt und festgenommen worden. "Wir haben keinerlei Hinweise auf weitere Täter", sagte ein Polizeisprecher. Die Gefahr für die Bevölkerung sei vorüber.

Laut Polizei ist der Angriff von einem 24-jährigen Somalier verübt worden. "Drei Menschen kamen zu Tode", twittert sie. "Der in Würzburg wohnenede Mann wurde durch eine Polizeikugel getroffen, befindet sich aber außer Lebensgefahr." Laut der "Main Post" soll es mindestens sechs Schwerverletzte geben. Die Deutschen Presse-Agentur berichtet, dass fünf Menschen verletzt worden sind.

Mehrere Passanten hatten versucht, den Somalier nach der Tat aufzuhalten. Sie warfen mit Stühlen nach dem 24-Jährigen, ehe die Polizei ihn stellen konnte. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder bedankte sich auf Twitter für das "beherzte Eingreifen vieler Bürger, die sich dem mutmaßlichen Angreifer entschlossen entgegenstellten. Wir bangen und hoffen mit den Verletzten."

"Glatter Durchschuss"

Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann ist bereits nach Würzburg gereist, um sich ein Bild der Lage zu machen. Er teilte am Abend mit, dass der mutmaßliche Täter in psychiatrischer Behandlung war. Sein Staatssekretär Gerhard Eck hat laut "Main Post" berichtet, dass drei oder vier Verletzte "intensivst" in Würzburger Kliniken behandelt werden. Der mutmaßliche Täter sei mit einem "glatten Durchschuss" niedergestreckt worden, aber nicht in Lebensgefahr.

Nach Angaben der "Bild"-Zeitung wurde der Angreifer durch einen Schuss ins Bein gestoppt. Die Polizei bestätigt auf Twitter, dass es einen "polizeilichen Schusswaffengebrauch" gab.

Die Polizei ruft zur Zurückhaltung auf. "Bitte teilt keine Bilder oder Videos", heißt es in einem Tweet. "Respektiert bitte die Privatsphäre der Opfer!" In einem weiteren Tweet ergänzt sie: "Es sind viele, nicht hilfreiche Spekulationen im Umlauf. Wir berichten weiter, sobald wir gesicherte Informationen haben."

Polizei bestätigt Schusswaffeneinsatz

Die Polizei ist nach eigenen Angaben um 17 Uhr über den Angriff informiert worden. Seitdem ist der Bereich um den Barbarossaplatz in der Würzburger Innenstadt weiträumig abgesperrt. In den Straßen seien sehr viele Krankenwagen und zahlreiche Einsatzfahrzeuge der Polizei, berichtet eine dpa-Reporterin vor Ort. Die Polizei ruft Zeugen auf, sich zu melden. Alle anderen fordert sie auf, den Bereich zu verlassen.

Vor knapp fünf Jahren waren bei einer Attacke in einer Bahn bei Würzburg vier Menschen schwer verletzt worden. Am 18. Juli 2016 hatte ein 17-jähriger afghanischer Flüchtling mit einer Axt und einem Messer in einem Regionalzug auf dem Weg nach Würzburg die Reisenden angegriffen. Anschließend flüchtete er zu Fuß, attackierte eine Spaziergängerin und wurde schließlich von Polizisten erschossen.