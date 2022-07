Antonow-Maschine geht in Flammen auf

Absturz in Griechenland Antonow-Maschine geht in Flammen auf

Nahe der nordostgriechischen Stadt Kavala stürzt am späten Abend ein Frachtflugzeug ab. Die Antonow mit acht Menschen an Bord soll schon in der Luft gebrannt haben.

Im Nordosten Griechenlands ist ein Frachtflugzeug abgestürzt. Nach Informationen des griechischen Fernsehsenders ERT war die Maschine bereits vor ihrem Absturz nahe der Ortschaft Paleochori Kavalas in Flammen aufgegangen. Das zeigen auch Handy-Aufnahmen von Augenzeugen. Ein Feuerwehrmann sagte dem griechischen Staatssender ERT, das Flugzeug habe Munition an Bord gehabt.

Es soll sich bei der Maschine um ein Antonow-Frachtflugzeug handeln, das vom serbischen Nis auf dem Weg in die jordanische Hauptstadt Amman war, wie der Internetdienst Flightradar24 auf Twitter mitteilt. Der Flugtracker dokumentierte auch die Route des Flugzeugs. Diese zeigt, dass die Antonow über der nördlichen Ägäis umdrehte und Richtung Kavala flog. Am dortigen Flughafen soll die Crew wegen eines Triebwerksausfalls eine Notlandung beantragt haben, meldete das griechische Staatsfernsehen. Laut Medienberichten waren acht Menschen an Bord, über Opfer ist aber noch nichts bekannt.

Live-Aufnahmen des Staatssenders ERT zeigen einen großen Brand an der Absturzstelle. Die Journalisten vor Ort wurden angehalten, wegen der Gefahr giftiger Dämpfe Masken zu tragen. Zuschauer wurden von den Sicherheitskräften aufgefordert, die Gegend zu verlassen. Augenzeugen hatten zuvor von zahlreichen Explosionen direkt nach dem Absturz der Maschine berichtet. Dem Feuerwehrmann zufolge wurden deshalb Spezialkräfte angefordert. Zunächst waren sieben Löschzüge vor Ort, die sich dem Brand wegen der Explosionen aber nicht nähern konnten.