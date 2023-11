Der kuriose Vorfall an Bord ereignete sich in einer Eine Boeing 747 der Fluglinie Atlanta Icelandic.

Auf einem Air Atlanta Icelandic-Flug nach Belgien läuft zunächst alles wie geplant - bis ein Pferd aus seiner Transportbox ausbricht. In fast 10.000 Metern Höhe versucht die Besatzung vergeblich, das Tier einzufangen. Der Pilot zieht Konsequenzen.

Ein aus seiner Transportbox ausgebüxtes Pferd hat ein Frachtflugzeug kurz nach dem Start in New York zur Umkehr gezwungen. Wie US-Medien berichteten, entkam das Pferd eine halbe Stunde nach dem Start am New Yorker Flughafen John F. Kennedy aus seiner Box, als die Boeing 747 der Fluggesellschaft Air Atlanta Icelandic schon eine Flughöhe von 9500 Metern erreicht hatte.

Die Besatzung war nicht in der Lage war, das Tier nicht wieder einzufangen. Deshalb bat der Pilot die Flugsicherung um Erlaubnis, den Flug ins belgische Lüttich abzubrechen und nach New York zurückzukehren. "Wir haben kein Flugproblem, aber wir müssen nach New York zurück, weil wir das Pferd nicht wieder unter Kontrolle kriegen", sagte der Pilot laut dem Sender ABC News in seinem Funkspruch.

Dabei musste das für den Transatlantikflug betankte Flugzeug 20 Tonnen Treibstoff über dem Atlantik ablassen, um wieder sicher in New Yorck landen zu können. Wieder am Flughafen angelangt, kümmerte sich zunächst ein Tierarzt um das Pferd. Laut der Website Flightradar24 konnte die Maschine anschließend wieder starten und landete inzwischen wie geplant in Lüttich.