In der Nähe der Berliner Friedrichstraße fährt ein Auto zuerst auf den Gehweg und kracht dann in einen Laden. Mehrere Menschen werden verletzt. Auch der Fahrer soll unter den Verletzten sein.

Ein Auto ist in Berlin-Mitte auf einen Gehweg und in ein Geschäft gefahren, vier Menschen sind dabei verletzt worden. Polizei und Feuerwehr sprachen von einem Verkehrsunfall.

Das Unfallauto steht vor einem demolierten Schaufenster. (Foto: dpa)

Er ereignete sich am Mittag in der Mohrenstraße im Bezirk Mitte nahe der Friedrichstraße. In der Gegend halten sich auch viele Touristen unter anderem zum Shopping auf. Die Verletzten - unter ihnen auch ein Schwerverletzter - wurden in Krankenhäuser gebracht. Auch der Autofahrer wurde verletzt.

Warum der Wagen auf den Gehweg fuhr und dann in dem Laden zum Stillstand kam, ist bisher unklar. Fotos zeigen die beschädigte Eingangsglastür des Geschäfts. Auf dem Gehweg liegen viele Glasscherben und zwei E-Tretroller, die anscheinend von dem Auto erfasst wurden.