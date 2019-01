Die Wetterlage in Bayern spitzt sich zu. Der Landkreis Miesbach nahe dem Tegernsee greift zu drastischen Maßnahmen. Ein Wetterumschwung ist bislang in Sicht, im Gegenteil: Im Berchtesgardener Land etwa könnte es noch dicke kommen.

Der Winter hat weite Teile Bayerns weiter fest im Griff. Wegen der heftigen Schneefälle hat das Landratsamt im bayerischen Miesbach den Katastrophenfall ausgerufen. Dies sei nötig, um die unterschiedlichen Einsatzkräfte besser zu koordinieren, erklärte eine Sprecherin. Sämtliche Schulen im Landkreis Miesbach nahe München sollen bis einschließlich Freitag geschlossen bleiben.

Das Winterwetter hatte am Wochenende für Chaos im Süden Bayerns gesorgt. Am Montag gab es immer noch Beeinträchtigungen auf regionalen Bahnstrecken.

Im gesamten Alpenraum herrscht erhöhte Lawinengefahr, nach Angaben des bayerischen Lawinenwarndiensts war die Lage in den Bayerischen Voralpen, den Chiemgauer Alpen und den Berchtesgadener Alpen aktuell besonders gefährlich.

Für die nächsten Tage sind weitere Schneefälle angekündigt. Im Laufe des Montags seien etwa im Landkreis Berchtesgadener Land bis zu 20 Zentimeter, im Allgäu bis zu fünf Zentimeter Neuschnee möglich. Betroffen sind unter anderem die Landkreise Ostallgäu, Bad Tölz-Wolfratshausen sowie Traunstein.

Viele Menschen sollten sich also auf weiteren Schnee einstellen, wie n-tv-Wetterexperte Björn Alexander erklärt: "So viel Neuschnee hat es schon lange nicht mehr gegeben. In den Bayerischen Alpentälern liegen zwischen 20 und 80 Zentimeter. In Lagen über 1000 Meter mehr als ein Meter, in 2000 Metern um zwei Meter, auf der Zugspitze knapp drei Meter Schnee mit entsprechender Lawinengefahr."

Beim ersten großen Wintereinbruch des Jahres ist es auch zu einigen Unglücken gekommen. Im oberbayerischen Wackersberg bei Bad Tölz wurde ein 44 Jahre alter Skitourengänger von herabfallenden Ästen erschlagen. Der Mann sei von einer Baumkrone getroffen worden, die unter der Schneelast abgebrochen sei, hieß es in der Nacht zum Montag von der Polizei. Der Mann war demnach sofort tot. Er war nach Polizeiangaben alleine unterwegs. Nachfolgende Tourengänger fanden ihn und alarmierten die Einsatzkräfte. Am Samstag starb in Oberbayern eine Frau, als sie bei einer Skitour von einer Lawine erfasst wurde.