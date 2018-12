Panorama

"Träumte seit Jahren davon": Behörde untersucht Nacktfoto auf Pyramide

Ein umstrittenes Foto zeigt ein nacktes Paar auf der Cheopspyramide von Giseh. Möglicherweise haben die beiden darauf Sex. Im Internet löst die Aufnahme einen Skandal aus. Doch ist das Bild überhaupt echt? Der Fotograf versteht die Aufregung nicht wirklich.

Ein Paar aus Dänemark zeigt sich auf einem Foto im Internet nackt - und das nicht im heimischen Schlafzimmer, sondern auf der Cheopspyramide im ägyptischen Giseh. In der muslimischen Welt löst das Bild Empörung aus. Das Paar sei "eine Schande, ihr Verhalten sei respektlos gegenüber einem anderen Land, einem anderen Lebensstil und der Religion", kommentiert eine Frau auf Facebook. Ob das Bild und ein verbreitetes Video überhaupt echt sind, wird derzeit noch von den Behörden geklärt.

Nun meldet sich der dänische Fotograf Andreas Hvid nach einigen Tagen zu Wort. Er ist mit seiner Gespielin, offenbar einem Model, auf dem Nacktfoto zu sehen. "Ich habe schon seit Jahren davon geträumt, einmal die riesige Pyramide hinaufzuklettern", erzählt er der dänischen Zeitung "Ekstrabladet".

Ein Faible für außergewöhnliche Orte

Doch ihm ist auch bewusst, dass er Menschen verletzt hat. "Ich bin traurig, dass viele Menschen verärgert sind, aber ich habe auch aus Ägypten positives Feedback bekommen", rechtfertigt er sich. Es sei auf der Großen Pyramide aber nicht - wie viele mutmaßen - zum Geschlechtsverkehr gekommen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Hvid nackte Tatsachen fotografiert. Er hat schon mehrfach Nackte an außergewöhnlichen Orten geshootet. Auf seiner Website gibt es unter der Rubrik "Nude Art" zahlreiche Bilder zu sehen, die Nackte an Brückenpfeilern oder in Industriebrachen zeigen. Auch das Foto aus Ägypten veröffentlicht er dort.

Doch der Däne muss sich hüten, denn 2016 wurde ein deutscher Teenager aus Ägypten verbannt, nachdem er auf die Pyramide geklettert war und Fotos gemacht hatte. Normalerweise belassen es die Behörden aber bei einer Verwarnung. Der Pyramidenkomplex ist in der Nacht geschlossen und wird außerdem bewacht. Nutzer im Internet mutmaßen, dass das Paar die Wachen möglicherweise bestochen haben könnte, um sich Zutritt zu verschaffen.

Quelle: n-tv.de