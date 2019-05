Das Pearl Continental Hotel ist ein Luxushotel in der pakistanischen Unruheprovinz Baluchistan. Bewaffnete Männer greifen den Komplex an. Geiseln können sie allem Anschein nach nicht nehmen, die Aussagen von Innenminister und Polizei widersprechen sich aber.

In der südpakistanischen Stadt Gwadar haben am Nachmittag mehrere Bewaffnete ein Luxushotel angegriffen. "Bis zu vier bewaffnete Männer sind in das Pearl Continental Hotel in Gwadar eingedrungen und haben das Feuer eröffnet", sagte der Innenminister der Provinz, Ziaullah Langu. Die Mehrheit der Gäste des Fünf-Sterne-Hotels sei in Sicherheit gebracht worden. Von Seiten der Polizei hieß es, in dem Gebäude habe sich nur Personal aufgehalten.

Laut dem Minister gehen Sicherheitskräfte gegen die Eindringlinge vor. Er sprach von mehreren Leichtverletzten. Laut Polizei nähert sich der Einsatz dem Ende.

Den Angriff hat bisher keine bewaffnete Gruppe für sich reklamiert. Das Hotel gehört zu einem millionenschweren chinesischen Infrastrukturprojekt in der pakistanischen Hafenstadt.

Unruheprovinz Baluchistan

Gwadar liegt in der Unruheprovinz Baluchistan. Die Stadt ist ein Standort des chinesischen Mega-Infrastrukturprojektes "Neue Seidenstraße". Zwischen dem Hafen der Stadt am Arabischen Meer und der nordwestchinesischen Stadt Kashgar in der Provinz Xinjiang soll ein neuer "Wirtschaftskorridor" entstehen. Dieser umfasst eine knapp 400 Kilometer lange Autobahn von Peshawar nach Karachi, die dieses Jahr fertig werden soll. Außerdem gehören ein Flughafen und ein Krankenhaus in Gwadar dazu sowie Wasserkraftwerke.

Pakistan will mit diesen Projekten seine Wirtschaft ankurbeln. Viele Bewohner der Provinz fühlen sich jedoch von den Profiten, die derartige Projekte bringen, ausgeschlossen. Erst vor drei Wochen hatten in Baluchistan bewaffnete Männer 14 Buspassagiere erschossen. Zu dem Überfall bekannte sich eine Separatistengruppe.