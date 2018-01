Panorama

Teufelskreis in Grau: "Borchert" legt sich für die Sonne ins Zeug

Feuchte Luft, wenig Sonne, Kalte Nächte und Nebel: Derzeit folgt das Wetter in weiten Teilen diesem trüben Rhythmus. Doch ein Hoch über Skandinavien könnte die Tristesse durchbrechen.

Unser Wetter beschert uns nach wie vor eher ruhige und graue Zeiten. Bleibt das auch am Wochenende so?

Ruhig wird es auch am Wochenende weitergehen. Grau zum Glück nicht unbedingt. Vor allem am Sonntag steigen landesweit die Chancen auf mehr Sonnenschein, bevor es in der nächsten Woche wieder abwechslungsreicher und mit einer ansteigenden Sturmgefahr weitergeht. Dann dürfte im Bergland der Winter zurück kehren. Und auch im Flachland kündigt sich nasskaltes Wetter mit Schneeregen oder vielleicht sogar Schnee an.

Ein Wintercomeback also?

Zumindest wollen die Wettermodelle die Umstellung in Richtung Winter. Wie stark oder nachhaltig der Wintereinbruch ist, das ist derzeit schwer vorherzusagen. Aber es sind durchaus mal kalte bis sehr kalte Ansätze für den Verlauf der kommenden Woche und darüber hinaus mit dabei.

Dann schauen wir doch mal auf die Details.

Aktuell liegt ziemlich feuchte Luft über uns, die der Sonne tagsüber nur gelegentliche Möglichkeiten zum Durchscheinen bietet. Außerdem sind die Druckgegensätze gering, weshalb der Wind meistens schwach ist und die Luft über uns einfach so vor sich hin altert. Soll heißen: die langen Nächte bringen eine stetige Abkühlung, was wiederum immer häufiger zu Nebelfeldern führt. Im Prinzip also ein Teufelskreis mit der Tendenz zu immer graueren Tagen. Derweil hat sich aber über Skandinavien Hoch "Borchert" gebildet.

Unser Heilsbringer in Sachen Sonne.

So ist es. Denn damit wird die trocken-kalte Festlandsluft, die aktuell noch über Nordosteuropa liegt, in Richtung Mitteleuropa geführt. Gleichzeitig wird die feucht-milde Luft über Westeuropa abgedrängt, so dass wir endlich aus dem trüben Übergangsbereich dazwischen heraus kommen.

Was erwartet uns dadurch am Samstag?

Im Süden startet das Wochenende abseits von Nebel oder Hochnebel schon mal freundlich. Und auch im übrigen Land bleibt es überwiegend trocken, wobei die Sonne es weiterhin schwer haben wird, sich gegen das trübe Grau durchzusetzen. Entlang der Mitte sowie im Nordosten gelingt es ihr zumindest ab und an mal. Im Nordwesten hingegen wahrscheinlich wenig bis gar nicht.

Wie warm oder kalt wird es?

Zum Start in den Tag geht es besonders in der Südhälfte sowie im Osten frostig los. Und auch tagsüber bleibt es im Bergland sowie in Mecklenburg-Vorpommern und im nördlichen Brandenburg bei Höchstwerten um oder unter 0 Grad. Ansonsten werden oft 2 bis 7 Grad erreicht, wobei es am Rhein und seinen Nebenflüssen weiterhin am mildesten ist. Dazu weht jedoch ein eher unlustiger, kalter Wind aus östlichen Richtungen. Gefühlt ist es dementsprechend tatsächlich häufiger frostig.

Was bringt der Sonntag?

Vielerorts lockert es auf und die Sonne zeigt sich auch mal länger. Problematisch bleibt die Situation allerdings in einigen Niederungen im Süden sowie entlang der Mitte. Denn dort ist es sehr fraglich, inwieweit sich Nebel und Hochnebel tatsächlich lichten werden. Und ohne Sonne sind auch die Temperaturen recht frisch mit 0 bis 3 Grad. Mit Sonnenunterstützung wird es dagegen etwas milder als am Samstag mit Höchstwerten zwischen 4 und 8 Grad.

Wie startet die neue Woche? Montag in der Osthälfte noch lange freundlich oder sonnig. Unterdessen breiten sich in den westlichen Landesteilen dichtere Wolken mit erstem Regen aus. Auf den höheren Bergen fällt Schneeregen oder Schnee. Die Temperaturen: 2 Grad in Vorpommern und bis knapp 10 Grad am Oberrhein. Der Dienstag bringt dann nochmals ähnliche Werte. Ab Mittwoch wird es kälter.

Welche Temperaturen werden es sein?

Wahrscheinlich kaum mehr als 0 bis 7 Grad und zudem könnte es von Westen her auch wieder stürmisch werden, so dass sich das Ganze nochmals deutlich kälter anfühlt. Damit fallen die Schnee- oder Schneeregenschauer zum Teil auch wieder bis ganz runter. Auf den Bergen ist es häufig durchweg Schnee. Bestimmt sehr zur Freude der Wintersportler, denn dann heißt es auch auf unseren Mittelgebirgen bald wieder: Ski und Rodel gut.

Quelle: n-tv.de