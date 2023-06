Die eigene Hochzeit soll zu einem unvergesslichen Tag werden, das ist der Wunsch vieler Paare. Den Protagonisten eines viral gehenden Videos ist das gelungen - allerdings auf nicht gerade positive Art. Der Bräutigam bekommt einen Shitstorm, die Braut einen eindeutigen Rat.

Ein Video von einem frisch getrauten Ehepaar hat empörte Reaktionen in sozialen Netzwerken ausgelöst. Auf dem Clip ist zu sehen, wie die beiden gemeinsam Hand in Hand nach dem Ja-Wort aus einer Kirche gehen. Während die Braut lächelnd Glückwünsche entgegennimmt, starrt der Bräutigam auf sein Smartphone und tippt darauf herum.

Als sie vor der Kirchentür angekommen sind, scheint die Braut ihren Mann auf seine Taktlosigkeit anzusprechen. Spätestens jetzt würde wohl jeder eine Entschuldigung erwarten. Die kommt aber nicht, im Gegenteil: Der Bräutigam guckt und gestikuliert genervt - um sich direkt wieder seinem Handy zu widmen. Kurz versteinert die Miene der Braut, bevor sie erneut in die Kamera lächelt.

"Diese Ehe ist am Ende", prophezeit ein Kommentator auf Twitter, wo die Aufnahme des abgelenkten Ehemannes bereits über 42 Millionen Mal aufgerufen wurde. In einem anderen Tweet unter dem viral gehenden Video heißt es: "Das ist wahnsinnig ... respektlos und herablassend. Völlig unangebracht." Gepostet hat das Video offenbar der Bräutigam selbst unter der nicht weiter erklärten Überschrift: "Mein Körper ist hier bei dir, aber mein Geist ist außerhalb der Stadt". Ursprünglich war der von einem Gast aufgenommene Clip auf TikTok veröffentlicht worden, dort ist er inzwischen wieder gelöscht.

"Mädchen, hau ab!"

Dass es für die beiden der schönste Tag ihres Lebens ist, daran zweifeln viele. "Stellen Sie sich vor, dass Sie an Ihrem Tag nicht glücklich sind. Dieser Mann wurde entweder gezwungen oder er liebt diese Frau nicht. Warum heiratet er dann?", fragt ein Nutzer. Andere raten: "Holt euch eine Annullierung, sofort!!!!!!" oder "Mädchen, hau ab!".

Andere äußern sich etwas nachsichtiger. So heißt es zum Beispiel: "Paare streiten sich immer an ihrem Hochzeitstag. Das ist nicht einmal was Neues. Ich habe das schon bei vielen Hochzeiten gesehen. Sie sagten, es ist normalerweise der Stress des Tages, der ihnen zu schaffen macht, nichts Ernstes."

Der mit seinen Augen am Smartphone klebende Gatte ist kein Einzelfall. Immer wieder sorgen Videos von bizarrem Verhalten auf Hochzeiten für Shitstorms im Netz. Laut New York Post, die auch über das Smartphone-Hochzeitsvideo berichtet, veröffentlichte eine Braut namens Heather aus North Carolina im Oktober 2022 ein Video, auf dem zu sehen ist, wie eine ihrer Brautjungfern den Schritt des Bräutigams auf einem Foto berührt.

Von einer irritierenden Entdeckung erzählte ein Hochzeitsplaner im Februar in seinem Podcast: Als eine Braut kurz vor Beginn der Trauung noch einmal auf die Toilette muss, erwischt sie dort ihren Verlobten, der gerade von seiner Mutter gestillt wird.