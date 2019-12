Alkohol und Lügen: In der jüngeren Vergangenheit leistet sich Chicagos Polizeichef Johnson "eine Reihe moralischer Verfehlungen". Nun schmeißt ihn die Bürgermeisterin der US-Metropole raus.

Der Polizeichef von Chicago ist wegen Trunkenheit und einer anschließenden Lüge gefeuert worden. Eddie Johnson sei "wegen einer Reihe untragbarer moralischer Verfehlungen" mit sofortiger Wirkung entlassen, teilte die Bürgermeisterin von Chicago, Lori Lightfood, mit.

Johnson, seit 2016 Vorgesetzter von 13.400 Polizisten, war im Oktober kurz nach Mitternacht von Untergebenen schlafend am Steuer seines Autos gefunden worden. Er erklärte dies zunächst damit, dass er vergessen habe, wichtige Medikamente einzunehmen. Später räumte er laut Lightfoot aber ein, ein paar Gläser Alkohol getrunken zu haben.

"Absichtlich mehrfach belogen"

Johnson habe sie "absichtlich mehrfach belogen" und ihr eine "völlig übertriebene Geschichte mit falschen Aussagen" über die Ereignisse am 17. Oktober aufgetischt, sagte Lightfoot. Johnson hatte kürzlich angekündigt, Ende des Jahres in Rente zu gehen.

Lightfoot hatte im Mai ihr Amt mit dem Versprechen angetreten, der Waffengewalt in Chicago den Kampf anzusagen. Im vergangenen Jahr gab es 578 Morde in der drittgrößten Stadt der USA nach New York und Los Angeles.