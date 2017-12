Panorama

Heilige Wintermarktnacht: Diebe leeren Nutella-Gläser und klauen Likör

Diebe haben auf dem Wintermarkt in Niedersachsen ihr eigenes kleines Weihnachtsfest gefeiert. Die Täter seien in der Nacht auf den ersten Weihnachtstag unter anderem in einen Crêpes-Stand in Bad Harzburg eingestiegen und hätten direkt vor Ort mehrere Nutella-Gläser geleert, sagte ein Polizeisprecher. Auch Orangenlikör fehlte und Geldkassetten wurden aufgebrochen. In einen Schmalzkuchenstand und in das Kassenhäuschen vom Kinderkarussell drangen die Täter auf ihrer Einbruchstour ebenfalls ein.

Wie viel Geld gestohlen wurde und wie hoch der Schaden ist, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Der Wintermarkt auf dem Port-Louis-Platz an der Bummelallee ist bis in den Januar geöffnet. Auf der Seite der Stadt wird der "Winterzauber"-Markt als klein und gemütlich beschrieben.

Quelle: n-tv.de