Auf der B87 bei Eilenburg Drei Menschen sterben bei Unfall in Sachsen

Am späten Vormittag stoßen auf der B87 bei Eilenburg im Norden von Sachsen mehrere Autos zusammen. Dabei kommen drei Menschen ums Leben. Wegen zahlreicher Trümmerteile muss die Strecke gesperrt werden.

Bei einem schweren Verkehrsunfall sind in Nordsachsen drei Menschen ums Leben gekommen. Fünf weitere Menschen wurden verletzt, vier davon schwer, wie ein Sprecher der Polizei in Leipzig sagte. Demnach ereignete sich der Unfall mit vier Fahrzeugen am Vormittag gegen 10.45 Uhr auf der Bundesstraße 187 bei Eilenburg.

Den Polizeiangaben zufolge geriet ein Auto in Richtung Torgau aus noch unbekannten Gründen in den Gegenverkehr. In der Folge ereigneten sich mehrere Zusammenstöße weiterer Autos und eines Lastwagens.

Zwei Frauen und ein Mann starben noch an der Unfallstelle. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauerten an. Für die Unfallaufnahme blieb die B187 über Stunden gesperrt. Bilder zeigten das Ausmaß des Unfalls: Stark beschädigte Autos sind zu sehen, zahlreiche Trümmerteile liegen auf der Straße.