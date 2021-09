Drei Tote bei Frontalcrash in Bayern

Senior fährt in Gegenverkehr Drei Tote bei Frontalcrash in Bayern

Drei Menschen verlieren bei einem schweren Verkehrsunfall in Bayern ihr Leben.

Bei einem schweren Verkehrsunfall sind auf einer Bundesstraße in Bayern drei Menschen ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen seien schwer verletzt worden, teilte die Polizei Mittelfranken in Nürnberg mit. Demnach stießen bei dem Unglück am gestrigen Nachmittag auf der Bundesstraße 2 bei Weißenburg zwei Autos frontal zusammen.

Ein 82-Jähriger geriet laut Polizei mit seinem Wagen in den Gegenverkehr und prallte mit dem Auto eines 21-Jährigen zusammen. Beide Fahrer wurden schwer verletzt und mit Hubschraubern in Krankenhäuser gebracht.

Die Beifahrerin des 82-Jährigen sowie der Beifahrer und eine weitere Mitfahrerin des 21-Jährigen starben noch an der Unfallstelle. Zahlreiche Polizei-, Feuerwehr- und Rettungskräfte waren im Einsatz. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.