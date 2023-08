Kurioser Vorfall in Erfurt Einbrecher helfen ausgesperrtem Mann in die Wohnung

Zwei Einbrecher gehen in einem Erfurter Mehrfamilienhaus auf Diebestour. Sie klingeln an einer Wohnung, niemand öffnet. Erst nachdem sie eindringen, steht plötzlich ein "äußerst leicht bekleideter" Mann vor ihnen. Dieser verfolgt die fliehenden Kriminellen und ist später auf ihre Hilfe angewiesen.

Ungewöhnlich hilfsbereite Einbrecher haben in Erfurt einem ausgesperrten Mann zurück in seine Wohnung geholfen. Wie die Polizei in der Thüringer Landeshauptstadt mitteilte, war das Duo am späten Samstagabend auf Diebestour in einem Mehrfamilienhaus und klingelte dabei an der Tür des Mannes. Als dieser nach einer gewissen Zeit nicht öffnete, gingen sie offensichtlich davon aus, dass die Wohnung verwaist war.

Die Einbrecher öffneten die Tür mit Werkzeug, standen dann aber plötzlich doch vor dem Bewohner und ergriffen die Flucht durch das Haus. Der beherzte und laut Polizei "äußerst leicht bekleidete" Mann nahm spontan die Verfolgung auf und stellte die Einbrecher noch in dem Gebäude. Allerdings dachte er in der Eile nicht an seinen Schlüssel und die Wohnungstür fiel hinter ihm zu.

Nach Angaben der Beamten bat der Bewohner daraufhin die ertappten Einbrecher um Hilfe, worauf diese tatsächlich eingingen. Die beiden öffneten dem Mann erneut seine Wohnungstür, was ihnen am Ende allerdings auch nichts half: Alarmierte Polizisten nahmen sie vor dem Haus in Empfang. Gegen die beiden Männer wird nun wegen versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahls ermittelt. Nähere Angaben zum Alter der Beteiligten machte die Polizei dabei nicht.