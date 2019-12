"Du kannst alles behalten, nur gib uns unseren Sohn zurück!" Mit diesen Worten appelliert eine verzweifelte Mutter an einen Dieb. Dieser hatte Asche ihres vor Kurzem verstorbenen Kindes aus dem Auto geklaut. Jetzt können die Eltern aufatmen.

Einem Elternpaar ist auf der Touristeninsel Zypern die Asche ihres kürzlich gestorbenen Sohnes gestohlen worden - zwei Tage später wurde die Schachtel wiedergefunden. Zudem seien zwei Tatverdächtige - eine Frau und ein Mann - festgenommen worden, berichten die halbamtliche Nachrichtenagentur CNA und der zyprische Staatsrundfunk.

Die zwei mutmaßlichen Diebe hätten den Mietwagen der Eltern des verstorbenen jungen Mannes vergangenen Freitag aufgebrochen und neben anderen Gegenständen auch eine Schachtel mit der Asche entwendet. "Du kannst alles behalten, nur gib uns unseren Sohn zurück" - mit diesen Worten wandte sich die aus Polen stammende und in Schweden lebende Mutter laut der zyprischen Nachrichtenagentur CNA an die Täter. Der Sohn war vor rund fünf Monaten gestorben. Die Familie wollte die Asche an einem Strand ins Wasser streuen, sagte die Mutter. Auf der hölzernen Schachtel stehe "DENNIS 2000-2019".

Auf die Spur der mutmaßlichen Täter kam die Polizei bei der Auswertung von Überwachungsvideos. Darauf war ein Mietwagen zu sehen, der vom Tatort am Touristenstrand "Governors Beach" von Limassol kurz nach dem Diebstahl wegfuhr. Den Wagen hatten die zwei mutmaßlichen Täter gemietet. Sie sollen nach nicht offiziell bestätigten Informationen zyprischer Medien die Tat gestanden haben.