Lkw mit Sauerstoffflaschen Explosion in Mailänder Innenstadt zerstört mehrere Fahrzeuge

Eine plötzliche Explosion erschüttert die italienische Metropole Mailand. Der Motorbrand eines mit Sauerstoffflaschen beladenen Fahrzeugs löst ein heftiges Feuer aus, das glimpflich endet.

In der Innenstadt von Mailand ist es zu einer Explosion gekommen - mehrere Autos brennen. Laut Medienberichten geriet nach ersten Erkenntnissen ein Kleinlaster in Brand, der Sauerstoffflaschen transportierte. Mindestens eine davon explodierte, in der Folge fingen etliche Autos Feuer und brannten fast vollständig aus. Zwei naheliegende Gebäude wurde evakuiert, darunter auch ein Kindergarten.

Auf Bildern sind Flammen und viel schwarzer Rauch zu sehen. Der Fahrer des Lasters konnte sich laut der Berichte aus dem Wagen retten und verletzte sich dabei leicht am Bein und an der Hand. Weitere Verletzte wurden zunächst nicht bestätigt.

Nach Angaben der Feuerwehr sei der Brand vom Motorraum des Lieferwagens ausgegangen. Der Fahrer habe noch vergeblich versucht, das Feuer zu löschen. Anschließend seien die Flammen auf die zwanzig 32-Liter-Flaschen mit Sauerstoff übergeschlagen.