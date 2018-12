Panorama

Feuerwerkskörper detonieren: Explosion tötet acht Menschen vor Kirche

Während einer Kirchenprozession in Mexiko kommt es zu einer Explosion, als plötzlich ein Stapel Feuerwerkskörper detoniert. Acht Menschen sterben, viele werden verletzt. Unter den Opfern sind auch mehrere Kinder.

Bei einer Explosion von Feuerwerkskörpern sind in Mexiko mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 53 weitere seien verletzt worden als sich etwa 1500 gestapelte Feuerwerkskörper vor einer Kirche in Tequisquiapan entzündeten, berichteten lokale Medien. Unter den Todesopfern im nördlich von Mexiko-Stadt gelegenen Bundesstaat Querétaro waren auch vier Kinder, wie die Tageszeitung «Milenio» schrieb. Acht der Verletzten hätten schwere Verletzungen erlitten.

Ein im Internet veröffentlichtes Video zeigt, wie die Prozession sich dem Eingang der Kirche nähert und sich dann eine heftige Detonation ereignet. "Etwas ist schief gelaufen und sie sind explodiert", sagte Gabriel Bastarrachea vom Zivilschutz des Bundesstaates Querétaro. Was die Explosion verursachte, war zunächst nicht klar.

Die Feuerwerkskörper waren für Feierlichkeiten vor der Kirche abgelegt worden. Durch die Kraft der Explosion zersplitterten die Scheiben der Kirche, umliegende Häuser wurden nach Angaben der Lokalzeitung "Rotativo" beschädigt.

Die Mexikaner huldigen am 12. Dezember der Heiligen Maria von Guadalupe, dazu werden auch vor den Kirchen Feuerwerkskörper gezündet. In Mexiko kommt es immer wieder zu schweren Unglücken mit Feuerwerkskörpern. So kamen im April bei einer Explosionsserie in einem Lager für Feuerwerkskörper in der Stadt Tultepec mindestens 24 Menschen ums Leben.

Quelle: n-tv.de