Zuletzt kommt seine Hochstapelei doch ans Licht: Ein Mann arbeitet jahrelang als Schönheitschirurg, zuletzt in einem Krankenhaus in Bukarest. Dabei kennt er noch nicht einmal die einfachsten medizinischen Handgriffe.

Polizisten haben an der rumänisch-ungarischen Grenze einen Mann festgenommen, der mehrere Jahre ohne Zulassung in Italien und Rumänien als plastischer Chirurg gearbeitet hat. Darüber berichtet die rumänische Zeitung "Libertatea".

Der 38-jährige Matteo Politi blendet lange Zeit alle Menschen in seinem Umfeld. Er gilt als zuverlässig, freundlich, wirkt eloquent und kompetent. Piloti lebt ein gutes Leben, trägt teure Designerkleidung und hat offenbar viele medizinische Fachbücher in seinem Haus. Er arbeitet zunächst in Italien, später auch in Rumänien. Nach und nach werden die rumänischen Kollegen im Bukarester Krankenhaus misstrauisch, weil Piloti offenbar nicht einmal weiß, wie man sich fachgerecht die Hände desinfiziert oder eine Spritze hält. Er gibt sich als britischer Arzt aus und nennt sich Dr. Matthew Mode. Doch die Kollegen sind wachsam.

Als bei einer Brust-Operation etwas schiefläuft, überprüfen die Behörden Pilotis Zulassung, die er angeblich im Kosovo erhalten haben will. Schnell kommt heraus: Die Zulassung ist gefälscht. Der Mann, der jahrelang Menschen medizinisch versorgte, hat gar keine Ausbildung. Er ist ein Hochstapler.

An der rumänisch-ungarischen Grenze wird Politi festgenommen, als er per Zug das Land verlassen will. Er wird sich nun vor Gericht verantworten. Es ist nicht das erste Mal: Piloti wurde schon einmal 2011 zu eineinhalb Jahren Haft verurteilt - ebenfalls wegen Betrugs.