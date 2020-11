Falschfahrer reißt vier Menschen in den Tod

Bei einem schweren Unfall auf der A99 sind nahe München vier Menschen ums Leben gekommen. Laut Polizei fuhr ein Falschfahrer am Dienstagabend bei Hohenbrunn auf die Autobahn auf und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto. In beiden Autos saßen jeweils zwei Insassen. Für sie kam jede Hilfe zu spät, sie starben noch am Unfallort. Ihren Identitäten stehen noch nicht fest.

Die Autobahn ist auf Höhe der Anschlussstelle Hohenbrunn gesperrt. Die Aufräumarbeiten dauern an. Um den genauen Unfallhergang zu ermitteln, gab die zuständige Staatsanwaltschaft ein unfallanalytisches Gutachten in Auftrag.

In der Nähe von Erfurt konnte ein Lastwagenfahrer schlimmeres verhindern. Auch dort fuhr ein Geisterfahrer auf die Autobahn 71. Polizeiangaben zufolge blockierte der 30-jährige Lkw-Fahrer bewusst den linken Fahrstreifen, als ihm bei der Anschlussstelle Erfurt-Bindersleben ein Auto aus der falschen Richtung entgegenkam.

Nachdem das Auto dadurch halten musste, hielt der Lastwagenfahrer den 43 Jahre alten Geisterfahrer bis zum Eintreffen der Polizei fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,84 Promille. Der Mann musste den Angaben zufolge sofort seinen Führerschein abgeben. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.