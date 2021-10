Am Fuß des Fernsehturms am Berliner Alexanderplatz finden Mitarbeiter der Stadtreinigung eine blutüberströmte Leiche. Der Tatort wird für die Spurensicherung abgeriegelt. Am Abend bestätigt die Polizei bereits eine Festnahme, hält Details aber zurück.

Nach einem Leichenfund unter dem Fernsehturm am Alexanderplatz in Berlin ist am Abend ein Mann festgenommen worden. Es bestehe dringender Tatverdacht, sagte ein Polizeisprecher. Weitere Details gebe es noch nicht. Mitarbeiter der Stadtreinigung hatten die Leiche am Morgen entdeckt. Der tote Mann wurde laut Polizei auf dem Areal zwischen Treppen und Wasserspielen gefunden. Seine Verletzungen deuteten auf ein Tötungsdelikt hin. Deshalb solle die Leiche obduziert werden. An der abgesperrten Fundstelle ermittelte eine Mordkommission. Dazu gehörte auch die Spurensicherung. Zur Identität des Mannes und zur Art seiner Verletzungen wollte der Polizeisprecher wegen der laufenden Ermittlungen noch nichts sagen.

Laut "Bild" sollen mutmaßlicher Täter und das Opfer Flüchtlinge sein. Mit Verweis auf erste Ermittlungsergebnisse soll der Mann ins Gesicht geschlagen worden sein, am Kopf habe er Schnittverletzungen gehabt, berichtete das Blatt weiter. Neben der Leiche habe ein abgebrochener Bierflaschenkopf gelegen.

Zeuge will Angreifer erkannt haben

Nach Informationen der "Berliner Zeitung" hatte ein Mann, der mit seiner Gitarre rund 50 Meter vom Tatort entfernt auf einer Bank saß, laute Schreie gehört. Laut dem Bericht will er gesehen haben, wie eine Gestalt über dem Opfer stand, etwas fallen ließ und wegrannte. Zu dem Zeitpunkt war es etwa 6 Uhr morgens und noch dunkel. Knapp 20 Minuten seien die Mitarbeiter der Berliner Stadtreinigung erschienen, die schließlich die Polizei alarmierten.

Die Leiche lag laut Zeugen in einer großen Blutlache, neben einer Sitzfläche an den Wassertreppen direkt am Fuße des Fernsehturms. Auch nach Informationen der "Berliner Zeitung" wies der Kopf des Opfers massive Verletzungen auf. Kriminaltechniker stellten unter anderem einen Flaschenhals sicher, der direkt neben dem Tatort lag. Einige Meter weiter sammelten sie weitere Scherben ein.

Zielfahnder seien dem Täter auf der Spur, erfuhr die Zeitung aus Polizeikreisen. Der Zeuge mit der Gitarre will demnach trotz der Dunkelheit erkannt haben, dass es sich um einen Mann mit einem dunkelgrünen Trainingsanzug gehandelt habe, der in der Vergangenheit nahe des Fernsehturms häufiger für Streit gesorgt haben soll. Da der Verdächtige in Richtung Bahnhof Alexanderplatz gelaufen sei, wollten Ermittler dem Bericht zufolge die Aufnahmen der Überwachungskameras sichten.