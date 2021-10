Toter am Berliner Alexanderplatz aufgefunden

Die Mordkommission ermittelt am Fundort der Leiche in der Nähe vom Alexanderplatz.

Grausiger Fund nahe dem Berliner Alexanderplatz: Ein toter Mann wird unterhalb des Fernsehturms gefunden. Die Mordkommission ermittelt. Das Opfer weist schwerste Verletzungen auf.

Mitarbeiter der Berliner Stadtreinigung haben am Freitagmorgen eine Leiche unter dem Fernsehturm am Alexanderplatz entdeckt. Der tote Mann sei auf dem Areal zwischen Treppen und Wasserspielen gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher am Vormittag. Seine Verletzungen deuteten auf ein Tötungsdelikt hin. Deshalb soll die Leiche noch heute obduziert werden. Laut der Berliner Zeitung "B.Z." wurde das Opfer von Mitarbeitern der Stadtreinigung entdeckt.

An der abgesperrten Fundstelle ermittelte am Vormittag eine Mordkommission. Dazu gehörte auch die Spurensicherung. Zur Identität des Mannes und zur Art seiner Verletzungen wollte der Polizeisprecher wegen der laufenden Ermittlungen noch nichts sagen. In ersten Berichten war davon die Rede, dass es sich bei der Leiche um eine Frau gehandelt habe.