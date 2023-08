Am frühen Morgen bricht auf der "Huckleberry Finn" im Maschinenraum ein Brand aus. Das Feuer kann durch die Besatzung gelöscht werden. Für 131 Passagiere ist die Fahrt nach Schweden allerdings beendet - das Schiff muss umkehren. Es wird begleitet von einer zufällig in der Nähe befindlichen Bundeswehr-Fregatte.

Auf einer Fähre von Travemünde nach Schweden mit 131 Menschen an Bord hat es am frühen Morgen im Maschinenraum gebrannt. Die Besatzung habe das Feuer mit den bordeigenen Brandbekämpfungssystemen löschen können, teilte die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mit. Die Menschen an Bord mussten nicht evakuiert werden. Die Überfahrt der "Huckleberry Finn" musste aber abgebrochen werden.

Der Kapitän der Fähre habe die von der DGzRS betriebene deutsche Rettungsleitstelle See, das Maritime Rescue Coordination Centre (MRCC) Bremen, um 4.30 Uhr alarmiert. Das 177 Meter lange Schiff befand sich zu diesem Zeitpunkt etwa 19 Seemeilen (rund 35 Kilometer) von Travemünde entfernt auf ihrem Weg ins schwedische Trelleborg.

In Sicherheitsbegleitung von zwei Seenotrettungskreuzern der DGzRS und der Fregatte "Rheinland-Pfalz" machte sich die Fähre den Angaben zufolge auf den Rückweg nach Travemünde. Dabei wurde sie von einem Schlepper unterstützt. Die Fähre traf demnach gegen 7.00 Uhr wieder in Travemünde ein. "Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei Travemünde, die sich aktuell an Bord des Schiffes befindet, dauern an. Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer im Maschinenraum aus", erklärten die Beamten in der Hansestadt.

Bei dem betroffenen Fährschiff handelt es sich den Angaben zufolge um die "Huckleberry Finn" der Reederei TT Line. Sie wurde nach Angaben der Reederei 1988 in Dienst gestellt und 1993 umgebaut. Seit 2001 fährt sie unter ihrem aktuellen Namen. Das Schiff hat zehn Decks und Platz für 400 Passagiere sowie für 160 LKW.