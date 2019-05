Spektakuläres Ende eines Fluges: Ein Ultraleichtflugzeug bleibt kopfüber in einer Baumgruppe hängen. Zwei Stunden müssen die beiden Insassen in ihrer misslichen Lage ausharren, bevor die Feuerwehr sie bergen kann.

Ein mit zwei Personen besetztes Kleinflugzeug ist am Samstagnachmittag im nordrhein-westfälischen Holzwickede kopfüber in einer Baumkrone hängengeblieben. Der 56 Jahre alte Pilot und seine Ehefrau (51) wurden schließlich von Höhenrettern der Feuerwehr geborgen, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Unfall ging für die beiden glimpflich aus: "Sie konnten in der Rettungskapsel stehen und waren ansprechbar", sagte der Sprecher. Anschließend wurden sie in einem Krankenhaus auf mögliche Verletzungen untersucht.

Zu dem Unfall kam es beim Landeanflug. Der Pilot hatte offenbar Probleme, das motorisierte Leichtflugzeug sicher zu landen, und wollte nach dem ersten Bodenkontakt wieder durchstarten. Dabei verlor er bei starkem Seitenwind die Kontrolle über die Maschine und sie wurde in die Baumgruppe gedrückt.

Gut zwei Stunden mussten die beiden Insassen in ihrer misslichen Lage ausharren. Die Feuerwehr konnte sie erst bergen, nachdem sie das Flugzeug freigelegt und mit Hilfe eines Krans vor dem Herunterfallen gesichert hatte. Bei dem Ultraleichtflugzeug vom Typ P92 handelte es sich um eine Chartermaschine.