Mordkommission ermittelt Frau verursacht fünf Unfälle in 30 Minuten

Eine Frau verursacht in der Nähe von Münster mehrere Unfälle, bei einem davon stirbt ein Radfahrer. Sie selbst fährt gegen einen Baum. Die Mordkommission ermittelt.

Nach einer Unfallserie mit einem Toten und mehreren Verletzten im Münsterland prüft die Polizei, ob eine 44-jährige Autofahrerin die Unfälle absichtlich herbeigeführt hat. Die Frau soll mit ihrem Kleinwagen am Sonntagmorgen binnen einer halben Stunde insgesamt fünf Unfälle verursacht haben.

Bei der Unfallserie im Kreis Steinfurt wurden ein 47 Jahre alter Fahrradfahrer getötet und vier weitere Menschen, darunter auch die 44-Jährige selbst, verletzt. Vier der Unfälle ereigneten sich in Lienen und ein weiterer in Lengerich - alle innerhalb einer halben Stunde am Sonntagvormittag. Bei den Schwerverletzten handelt es sind um Menschen im Alter von 63 und 64 Jahren. Leicht verletzt wurde ein 72 Jahre alter Mann. Die Frau war mit ihrem Wagen nach dem letzten Unfall, bei dem auch der Radfahrer starb, gegen einen Baum geprallt.

Den Ermittlern zufolge wird die Frau nach ersten Erkenntnissen wegen einer psychischen Erkrankung seit mehreren Jahren ärztlich behandelt. Die Behörden setzten demnach vorsorglich eine Mordkommission ein.

"Wir stehen noch ganz am Anfang der Ermittlungen, die sich insbesondere auch auf die Hintergründe des Ereignisses erstrecken", erklärte der Münsteraner Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt. "Wir ermitteln aktuell mit Hochdruck weiter in alle Richtungen." Die Autofahrerin sei noch im Krankenhaus und nicht vernehmungsfähig.