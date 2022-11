Schwerer Unfall in der Schweiz

Schwerer Unfall in der Schweiz Frau wird dreimal von eigenem Auto überrollt

Das Unglück ereignete sich in der Stadt St. Gallen.

Eine 45-Jährige will in der Schweiz anscheinend nur etwas aus dem Kofferraum ihres Autos holen. Doch dabei unterläuft ihr ein gefährliches Missgeschick. Das Auto überrollt die Frau durch eine Verkettung von unglücklichen Zufällen gleich mehrfach.

Eine Frau ist in der Schweiz gleich dreimal von ihrem eigenen Auto überrollt und dabei schwer verletzt worden. Die 45-Jährige war bei laufendem Motor in St. Gallen aus dem Auto ausgestiegen - höchstwahrscheinlich, um etwas aus dem Kofferraum zu holen, erklärte die Polizei am Freitag laut der Schweizer Nachrichtenagentur SDA.

Das Auto stand jedoch auf einer leicht abschüssigen Straße und rollte rückwärts. Vergeblich versuchte die Frau dann, das Auto anzuhalten und wurde das erste Mal überfahren. Anschließend rammte das Auto ein anderes Fahrzeug und prallte ab, zurück in Richtung der Frau, die zum zweiten Mal überrollt wurde.

Dann traf der Wagen auf einen Bürgersteig, was ihn erneut in die Gegenrichtung rollen und die 45-Jährige ein drittes Mal überfahren ließ. Erst dann traf das Auto auf eine Holzbarriere und stoppte. Die 45-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.