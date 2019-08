Die Lage war zunächst der unübersichtlich. Der oder die Täter waren in Odessa und in der Nachbarstadt Midland unterwegs.

Fünf Tote bei Schusswaffenangriff in Texas

Einer oder mehrere Täter haben in der Stadt Odessa im US-Bundesstaat Texas aus einem gestohlenen UPS-Fahrzeug heraus wahllos auf Menschen gefeuert. Die Lage ist unübersichtlich. Nach letzten Informationen hat die Polizei einen Verdächtigen erschossen.

Bei einem Schusswaffenangriff in der Stadt Odessa im US-Bundesstaat Texas sind nach jüngsten Angaben der Polizei mindestens fünf Menschen getötet und 21 weitere verletzt worden. Der Bürgermeister der benachbarten Stadt Midland sagte dem Sender Fox News, unter den Verletzten seien auch drei Polizisten.Mindestens ein Täter habe einen Post-Transporter gestohlen und "wahllos" auf Menschen geschossen, teilte die Polizei mit. Bewohner der Stadt waren dazu aufgerufen, in ihren Häusern zu bleiben und "extrem vorsichtig" zu sein. Inzwischen soll ein mutmaßlicher Schütze auf dem Parkplatz eines Kinos erschossen worden sein. Weitere Angreifer seien nicht mehr unterwegs, so die Polizei Midland.

Die Lage war zunächst sehr unübersichtlich: Neben dem gestohlenen UPS-Transporter soll auch ein weiterer Klein-LKW unterwegs gewesen sein, aus dem angeblich Schüsse abgegeben wurden. Die Polizei von Midland meldete via Facebook, es handele sich mutmaßlich um "zwei Angreifer in zwei verschiedenen Fahrzeugen". Derzeit ist nicht klar, ob einer oder mehrere Täter unterwegs waren. Auch über die Zahl der Getöteten herrschte lange Ungewissheit, zunächst war von einem Todesopfer die Rede.

Später hieß es, die Schießerei habe gegen 16 Uhr (Ortszeit) an einer Verkehrskontrolle begonnen. Ein Autofahrer habe auf den Polizisten geschossen, der ihn gestoppt habe. Danach sei er zu einem Einkaufszentrum gefahren, wo er weiter gefeuert habe. Seine Flucht habe er in einem gekaperten UPS-Fahrzeug fortgesetzt.

Die Vereinigten Staaten stehen derzeit unter dem Eindruck von zwei Schusswaffenangriffen, bei denen Anfang August dutzende Menschen getötet worden waren. Bei einer offenbar rassistisch motivierten Attacke im texanischen El Paso an der Grenze zu Mexiko hatte ein 21-jähriger Weißer 22 Menschen erschossen. Kurz darauf tötete ein 24-Jähriger in Dayton im Bundesstaat Ohio neun Menschen, bevor er von der Polizei erschossen wurde.