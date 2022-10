Die Geisterfahrerin sei mit ihrem Wagen abgehoben und auf der Gegenfahrbahn gelandet, so die Polizei.

Am Morgen kommt es auf der Autobahn 40 bei Bochum zu einer Tragödie: Eine Falschfahrerin kracht mit ihrem Wagen zunächst in zwei Autos, dann wird das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Zwei Menschen sterben, ein dritter Autofahrer wird schwer verletzt.

Nach einem Zusammenstoß zwischen drei Autos nach einer Falschfahrt auf der Autobahn 40 zwischen Gelsenkirchen-Süd und Bochum-Wattenscheid sind zwei Menschen gestorben. Die 54-jährige Geisterfahrerin sei am Morgen nach der Kollision mit ihrem Wagen abgehoben und auf der Gegenfahrbahn gelandet, sagte eine Sprecherin der Polizei.

Die A40 war am Morgen in beiden Richtungen gesperrt. (Foto: dpa)

Zuvor hatte ihr Wagen zwei Autos auf der Fahrbahn in Richtung Dortmund erfasst, meldete der WDR. Ein Mann aus einem der beiden erfassten Autos sei gestorben, der andere Fahrer sei schwer verletzt worden. Warum die Frau auf der falschen Seite fuhr, ist bislang noch nicht geklärt. Durch Trümmerteile wurde ein LKW beschädigt, dessen Fahrer blieb aber unverletzt.

Die A40 zwischen Bochum und Essen musste zeitweise in beide Richtungen voll gesperrt worden. Die Unfallaufnahme dauerte der Sprecherin zufolge bis mindestens 10 Uhr an. Laut WDR-Stauradar bildete sich in Fahrtrichtung Essen bis 8.20 Uhr ein etwa sechs Kilometer langer Stau.

Geisterfahrten verhindern

In Richtung Bochum staute sich der Verkehr um 8.20 Uhr auf sieben Kilometern. Berufspendler mussten am Morgen mindestens 30 Minuten mehr Zeit einplanen. Inzwischen ist die Sperrung aufgehoben, wie der WDR weiter meldet. Es würden aber noch Reinigungsarbeiten durchgeführt.

In Deutschland kommt es immer wieder zu Geisterfahrten, die nicht selten tragisch enden. Experten empfehlen, ein paar Tipps zu berücksichtigen, um nicht selbst zum Geisterfahrer zu werden: Vor allem an Autobahnauffahrten sollten sich Autofahrer demnach nicht ablenken lassen und genau auf die Beschilderung achten. Die Deutsche Polizeigewerkschaft fordert seit geraumer Zeit, Fahrbahn-Krallen zu installieren, die nur die Reifen von Falschfahrern beschädigen.