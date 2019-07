Vier deutsche Urlauber sollen auf Mallorca an der Vergewaltigung einer 18-jährigen Deutschen beteiligt gewesen sein. Zwei von ihnen lässt ein spanisches Gericht erst einmal ziehen. Die beiden anderen müssen in Untersuchungshaft.

Auf Mallorca hat ein Gericht in Palma Untersuchungshaft für zwei der vier festgenommenen tatverdächtigen Deutschen Untersuchungshaft angeordnet, denen vorgeworfen wird, an einer Gruppenvergewaltigung beteiligt gewesen zu sein. Zwei weitere Verdächtige wurden nach der Gerichtsentscheidung vom Samstagabend auf freien Fuß gesetzt, wie die Zeitung "Diario de Mallorca" berichtet.

Nach der Anzeige einer 18-jährigen Deutschen waren drei der Männer am Donnerstag zusammen mit einem vierten auf dem Flughafen von Palma de Mallorca festgenommen worden, bevor sie den Rückflug nach Deutschland antreten konnten. Einer der vier wurde aber nach Angaben einer Polizeisprecherin am Donnerstagabend auf freien Fuß gesetzt, weil er ein Alibi vorweisen konnte. Am Freitag kam es dann zu der weiteren Festnahme in Cala Rajada im Nordosten der Baleareninsel.

Das mutmaßliche Opfer hatte laut Guardia Civil (Zivilgarde) ausgesagt, sie sei in der Nacht zum Donnerstag auf einem Zimmer im Hotel von zwei Männern im Beisein der beiden anderen vergewaltigt worden. Die Touristin habe ihren Angaben zufolge die Männer beim Feiern kennengelernt und sei freiwillig mit ihnen ins Hotel gegangen. Laut "Diario de Mallorca" erklärten sich die Tatverdächtigen vor dem Haftrichter für unschuldig.